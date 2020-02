Proya fait don de plus de 90 000 masques de protection conformes aux normes de l'UE achetés en Europe et destinés au personnel médical de première ligne à Hubei (Chine)

Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du virus 2019-nCOV, a fait l'objet de mesures de confinement à la veille du Nouvel An chinois. Ce jour-là, Proya a créé un groupe spécial chargé d'endiguer l'épidémie. Avec pour directeur général le cofondateur et PDG Fang Yuyou, la société a en outre créé officiellement un fonds caritatif public doté de 15 millions de yuans (environ 2,2 millions de dollars) dans le but de renforcer les efforts visant à maîtriser et à empêcher la propagation du virus 2019-nCoV. Proya a fait un don de 4 millions de yuans aux villes de Wuhan, de Wenzhou et de Leqing, ainsi que de plus de 110 000 masques de protection pour les bénéficiaires désignés. La société continuera de faire tout ce qu'elle peut pour répondre à la demande nationale en fournitures et pour aider à empêcher et à maîtriser la propagation de la maladie.

Achat de fournitures en Europe pour des dons désignés

Selon M. Fang, leurs dons antérieurs ont été principalement en espèces. Coïncidant avec le Nouvel An chinois, l'apparition inattendue du virus 2019-nCoV a entraîné une grave pénurie de fournitures médicales dans toute la Chine. C'est ainsi que Proya s'est davantage intéressée à l'achat de fournitures, outre les dons en espèces.

Sur les plus de 110 000 masques de protection que Proya a achetés en Europe, 68 000 ont été donnés au deuxième hôpital populaire de Xishui à Huanggang, car cette ville présentait un niveau de gravité en termes d'épidémie du virus proche de celui observé à Wuhan. Au 3 février, Huanggang avait signalé 1 422 cas confirmés, dont 210 à Xishui, le deuxième comté de la ville en termes de population.

L'achat des masques de protection n'a pas été chose facile. Immédiatement après la prise de mesures de confinement à Wuhan, Proya a désigné Pan Xiang, directeur de l'agence européenne de la société, pour créer des équipes d'achat. Compte tenu des faibles stocks de dispositifs de protection médicale en Europe, ces équipes d'achat ont dû se mettre à la chasse aux stocks dans de nombreux pays européens. La tâche d'achat a été compliquée par le fait que Proya devait s'assurer que les articles achetés répondaient aux normes de don et d'utilisation dans les hôpitaux nationaux de Chine.

« Nous nous sommes rendus chez un certain nombre de fabricants de masques de protection dans toute l'Europe. Surtout, nous avons passé plus de dix heures sur la route entre Paris et Milan dans le cadre de notre mission d'achat. Qui plus est, nous avons souvent travaillé toute la nuit pour négocier avec nos collègues nationaux en raison du décalage horaire », explique Pan.

Un transport sans intermédiaire pour garantir une livraison dans les temps

Les modalités de livraison au personnel médical de première ligne dans la province du Hubei ont été un autre problème.

Demander un passage rapide pour la collecte des dons auprès de banques en Chine et à Hong Kong, négocier avec les bénéficiaires des dons à propos des questions de livraison et organiser un vol pour transporter les fournitures médicales vers la Chine ont été autant d'efforts déployés par Proya. Le personnel logistique de l'entreprise a assuré une permanence à l'aéroport pour garantir le dédouanement le plus rapide. Wang Jianrong, directeur général de l'usine de Proya, a escorté la cargaison tout au long de l'itinéraire de livraison pour garantir une livraison sans encombre. Le personnel de Proya a travaillé sans interruption tous les jours et toutes les nuits et à chaque étape du processus de livraison pour garantir une remise opportune des fournitures.

Chaque société a instinctivement été soucieuse de sa responsabilité sociale et fait tout ce qu'elle pouvait dans cette situation urgente. Proya réaffirme son attachement avec l'immédiateté de sa réaction, relève M. Fang.

