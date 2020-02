Proya przekazuje ponad 90 000 zakupionych w Europie zgodnych z unijnymi standardami masek na rzecz personelu medycznego mającego styczność z pacjentami w Hubei w Chinach

HANGZHOU, Chiny, 5 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Dnia 4 lutego ponad 110 000 masek zakupionych w krajach europejskich przez producenta kosmetyków Proya trafiło do personelu medycznego mającego styczność z pacjentami w prowincji Hubei w Chinach. Dyrektorzy Proya pod eskortą lokalnych policjantów i nadzorem urzędników prowincji Hubei dostarczyli maski, w tym około 90 000 zgodnych z unijnymi standardami masek (FFP3/FPP2, specyfikacja przewyższająca N99/N95 pod względem wydajności filtrowania) i 20 000 masek jednorazowego użytku na teren obłożony zakazem wjazdu pojazdów spoza regionu. Jak do tej pory dyrekcja Proya z powodzeniem przekazała 68 000 masek do Drugiego Szpitala Ludowego Xishui w mieście Huanggang i 43 880 masek do Federacji Charytatywnej Hubei.