Proya ustanawia publiczny fundusz charytatywny na kwotę 2,2 miliona USD w celu prewencji i zapanowania nad epidemią wirusa 2019-nCoV

Natychmiast po wybuchu epidemii wirusa 2019-nCoV w Wuhan współzałożyciele i kadra zarządzająca firmy Proya pracowali 24 godziny na dobę przy współpracy z Czerwonym Krzyżem w Wuhan w celu zrozumienia konkretnych potrzeb medycznych, jednocześnie szybko angażując zagraniczne zespoły do zakupu od krajów w Europie ochronnego zaopatrzenia medycznego pilnie potrzebnego w Wuhan.

Firma Proya założyła także publiczny fundusz charytatywny na kwotę 15 milionów RMB (około 2,2 miliona dolarów) na cele zakupu zaopatrzenia medycznego, przekazania środków finansowych oraz pomocy zarażonym pracownikom, ich partnerom i rodzinom, poza innymi celami charytatywnymi.

Pierwsza partia środków pomocowych, w tym 3 miliony RMB (około 430 000 USD) środków finansowych i 280 000 EUR (około 2,14 miliona RMB) pod postacią masek ochronnych i innego zaopatrzenia medycznego nabytego w Europie, została przekazana Czerwonemu Krzyżowi w Wuhan oraz Federacji Charytatywnej Wuhan na rzecz zapobiegania i kontroli epidemiologicznej. Jednocześnie firma nadal pozyskuje zaopatrzenie medyczne z całego świata w celu przesłania go do dotkniętych obszarów.

Specjalna grupa sterująca reakcji epidemiologicznej będzie udostępniać tak szybko, jak to możliwe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się choroby, a także na temat środków kontroli i zapobiegania rekomendowanych przez organy rządowe. Jednocześnie firma Proya przygotuje się do powrotu do pracy po Festiwalu Wiosny przez wdrożenie biur na miejscu, biur mobilnych, wykorzystanie rozmów konferencyjnych i innych alternatywnych modeli pracy w odpowiedzi na apel lokalnego rządu w zakresie przyjęcia środków ochrony w biurach, w tym dezynfekcji czy zapewniania masek ochronnych. Pracownicy przebywający na obszarach dotkniętych epidemią skorzystają ze śledzenia wiadomości i informacji w czasie rzeczywistym przez grupę i informowania pracowników na bieżąco w zakresie najlepszych środków ochronnych.

Wyjątkowe zmiany w obsłudze klienta

Od tej chwili godziny otwarcia wszystkich tradycyjnych sklepów Proya będą dostosowane do wymagań lokalnego rozwoju sytuacji. W najbliższym okresie zaleca się klientom komunikację z konsultantami kosmetycznymi w sieci lub nabywanie produktów z flagowych sklepów internetowych Proya, które funkcjonują bez zmian.

Firma Proya będzie nadal w pełni wspierać działania pomocowe w reakcji na epidemię, wzmacniać pewność i pracować z wszystkimi interesariuszami. Firma jest przekonana, że Proya i wszyscy ludzie przetrwają ten trudny okres nietypowego Festiwalu Wiosny. A to dlatego, że Proya i ludzie, którzy stoją za firmą, są zawsze razem.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1082859/Proya_donation.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1082786/Proya_building_disinfection.jpg

SOURCE Proya