Prueba la Aplicación Mind Ordering de Domino's® por Diversión y Recibe un 20% de Descuento en tu Próximo Pedido

Aprovecha la alucinante oferta de Domino's justo a tiempo para la cuarta temporada, volumen dos de 'Stranger Things' el 1 de julio

ANN ARBOR, Mich., 27 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Algo extraño está sucediendo... en la aplicación mind ordering de Domino's. Domino's Pizza Inc. (NYSE:DPZ), la compañía de pizzas más grande del mundo, ofrece a los fans de 'Stranger Things' algo especial, justo a tiempo para el estreno el 1 de julio de la cuarta temporada, volumen dos en Netflix. Los fans que prueban la nueva aplicación Domino's mind ordering por diversión pueden recibir un cupón de 20% de descuento para usar en su próximo pedido online a precio de menú.

"Con la temporada cuatro, volumen dos de 'Stranger Things' que se acerca rápidamente, sabemos que los fans de Estados Unidos se reunirán alrededor de la televisión en fiestas para verla juntos", dijo Kate Trumbull, vicepresidenta sénior de innovación de marca y productos de Domino's. "La pizza es el complemento perfecto para disfrutar de tu programa favorito e invitamos a los fans a que se diviertan probando la aplicación Domino's mind ordering, ya que pueden recibir un cupón de 20% de descuento para usar en su próximo pedido online a precio de menú. Después de todo, ¿a quién no le gusta ver un gran programa mientras disfruta de una deliciosa pizza"?

¿Qué es la Aplicación Mind Ordering de Domino's?

La aplicación Domino's mind ordering es una experiencia inmersiva que coloca a los "sujetos de prueba" dentro del Laboratorio Nacional de Hawkins en Hawkins, Indiana, transportándolos al centro de 'Stranger Things' en 1986. Los usuarios pueden elegir "Try for Fun" ("Probar por Diversión") o "Place a Real Order" ("Hacer un Pedido Real") dentro de la aplicación, explorar el laboratorio, descubrir los huevos de Pascua y usar sus poderes telequinéticos para obtener el control de ciertos objetos. Quienes "Try for Fun", sin realizar un pedido real, pueden recibir un cupón de 20% de descuento, en el precio de menú, del próximo pedido que hagan en dominos.com. Para obtener más información sobre esta aplicación para pedidos, la primera en su tipo, visita dominosmindordering.com.

¿Cómo Recibir un Cupón de 20%?

Para recibir un cupón de 20% de descuento de un solo uso para un pedido a precio de menú en dominos.com, sigue estos pasos:

Descarga la nueva aplicación Domino's. mind ordering

Elige el modo "Try for Fun".

Enfoca tu mente en la caja de pizza y sigue las indicaciones.

Cuando regreses del Void y Upside Down, encuentra la pantalla de la computadora y tócala para obtener el cupón de 20% de descuento.

Te llevará a dominos.com en tu dispositivo móvil, donde el cupón de 20% de descuento se aplicará automáticamente en tu carrito de compra.

Realiza un pedido y ¡disfruta!

La aplicación Domino's mind ordering está disponible para descargar desde la App Store o en Google Play.

Acerca de Domino's Pizza®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la compañía de pizza más grande del mundo, con un negocio significativo tanto en pizza a domicilio como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, con una empresa global de más de 19,000 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de cerca de $17.8 mil millones en 2021, con más de $8.6 mil millones en Estados Unidos y más de $9.1 mil millones internacionalmente. En el primer trimestre de 2022, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $4.0 mil millones, con más de $1.9 mil millones en Estados Unidos y cerca de $2.1 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representaban el 98% de las tiendas de Domino's hasta fines del primer trimestre de 2022. El énfasis en la innovación tecnológica ayudó a Domino's a lograr más de la mitad de todas las ventas globales minoristas en 2021 a través de los canales digitales. En Estados Unidos, Domino's generó más del 75% de las ventas en 2021 a través de los canales digitales y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo las de Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más. En 2019, Domino's anunció una asociación con Nuro para avanzar su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery®, la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

Acerca de Netflix

Netflix es el servicio de transmisión de entretenimiento líder en el mundo con 222 millones de suscripciones pagadas en más de 190 países que disfrutan de series de televisión, documentales, largometrajes y juegos móviles en una amplia variedad de géneros e idiomas. Los suscriptores pueden ver todo lo que quieran, en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier pantalla conectada a Internet. Los suscriptores pueden reproducir, pausar y reanudar la reproducción, todo sin comerciales ni compromisos.

