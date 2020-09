Prvá globálna predpoveď týkajúca sa COVID-19: Inštitút IHME predpokladá, že do 1. januára je možné zachrániť trištvrte milióna životov

S návratom zimy na severnej pologuli hrozí "smrtiaci december" s takmer 30 tisíckami úmrtí denne

SEATTLE, 7. septembra 2020 /PRNewswire/ -- V prvej globálnej predpovedi vývoja pandémie COVID-19 podľa jednotlivých štátov Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity sa predpovedá, že do prvého januára budúceho roka by bolo možné zachrániť takmer 770 tisíc životov pri dodržiavaní fungujúcich opatrení, ako sú nosenie rúšok a dodržiavanie spoločenského odstupu.

Podľa odhadov by kumulatívny počet úmrtí k 1. januáru mohol dosiahnuť 2,8 milióna osôb, čo je zhruba o 1,9 milióna viac, ako dnes. V decembri by mohol denný počet úmrtí dosiahnuť až 30 tisíc osôb.

"Táto prvá celosvetová predpoveď vývoja situácie podľa jednotlivých krajín je nielen skľučujúca, ale súčasne ukazuje aj možnosti ako môžu vlády jednotlivých krajín aj jednotlivci zmierniť dopady pandémie COVID-19," povedal Dr. Christopher Murray, riaditeľ inštitútu IHME. "Čelíme riziku smrtiaceho decembra, a to najmä v Európe, v strednej Ázii a v Spojených štátoch amerických. Avšak vedecké dôkazy sú jasné a nespochybniteľné: nosenie rúšok, dodržiavanie spoločenského odstupu a obmedzenia spoločenských akcií sú zásadne dôležité v prevencii šírenia vírusu. "

Inštitút predpovedá tri možné scenáre::

"Najhorší scenár" je v prípade, že povinnosť nosenia rúšok zostane zachovaná na súčasnej úrovni a vlády jednotlivých krajín budú naďalej pokračovať v uvoľňovaní bezpečnostných opatrení a pravidiel pre spoločenský odstup. Tento scenár môže viesť až ku 4,0 milióna úmrtí do konca tohto roka;

"Najlepší scenár" je v prípade, že povinnosť nosenia rúšok bude zavedená prakticky všade a vlády jednotlivých krajín začnú zavádzať prísne opatrenia na dodržiavanie spoločenského odstupu, akonáhle počet mŕtvych prekročí 8 miliónov; a

"Najpravdepodobnejší scenár", ktorý predpokladá, že povinnosť nosenia rúšok, pravidlá pre spoločenský odstup a ďalšie opatrenia zostanú na rovnakej úrovni ako teraz, čo povedie zhruba ku 2,8 miliónom úmrtí.

Odkaz na 750 tisíc zachránených životov a 30 tisíc úmrtí denne v decembri predstavuje rozdiel medzi "najlepším" a "najpravdepodobnejším" scenárom.

Pri každom z vyššie uvedených scenárov dôjde k podstatnému nárastu celkového počtu úmrtí, ktorých celosvetový počet je aktuálne okolo 910 tisíc. Tento nárast je čiastočne spôsobený tiež pravdepodobným sezónnym nárastom počtu prípadov ochorení COVID-19 na severnej pologuli. Doteraz pandémia COVID-19 v podstate kopírovala sezónnosť zápalu pľúc a ak to bude pokračovať aj naďalej, môžu krajiny na severnej pologuli očakávať vyšší výskyt prípadov ochorení v jesenných a zimných mesiacoch.

"Ľudia žijúci na severnej pologuli musia byť s blížiacou sa zimou veľmi obozretní, pretože početnosť výskytu COVID-19 sa bude v chladnom počasí zvyšovať, rovnako ako je tomu v prípade zápalov pľúc," povedal Murray.

Dr. Murray zdôraznil, že ak začneme konať rýchlo, máme šancu zachrániť mnoho životov.

"Ak sa pozrieme na smutné odhady rastu počtu prípadov COVID-19, je ľahké sa v týchto obrovských číslach stratiť," povedal Murray. "Počet mŕtvych už prekročil kapacitu 50 najväčších svetových štadiónov, čo podáva strašný obraz o tom, koľko ľudí stratilo svoje životy a rodiny. "

Podľa najpravdepodobnejších scenárov inštitútu IHME, budú štáty s najvyšším počtom úmrtí na obyvateľa Americké Panenské ostrovy, Holandsko a Španielsko. Podľa regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie tento scenár predpokladá do 1. januára úmrtia v počte 959.685 osôb v Amerike, 667.811 v Európe, 79.583 v Afrike, 168.711 v oblasti východného Stredomoria, 738.427 v juhovýchodnej Ázii a 191.598 v západnom Tichomorí.

"Všetci sa musíme poučiť od vedúcich predstaviteľov krajín, kde sa vírus podarilo dostať pod kontrolu, alebo kde boli po vzplanutí druhej vlny infekcie bezprostredné podniknuté kroky na záchranu životov," povedal Murray.

Murray tiež varoval pred pokračovaním stratégie takzvanej "kolektívne imunity", ktorá je založená na tom, že sa veľká časť populácie stane proti vírusovej infekcii imúnna, ak sa nakazí a uzdraví dostatočný počet osôb. "Najhorší scenár" vychádza z predpokladu, že vedúci predstavitelia jednotlivých štátov dopustia, aby došlo k šíreniu vírusu v populácii, čo povedie k výrazným stratám na životoch.

"Táto prvá globálna predpoveď vývoja pandémie predstavuje príležitosť poukázať na problém s kolektívnou imunitou, ktorá ignoruje vedecké a etické poznatky a spôsobí milióny úmrtí, ktorým by bolo možné predísť," povedal Murray. "Toto je jednoducho morálne odsúdeniahodné."

Tu je 10 štátov, ktorým "najhorší", "najpravdepodobnejší" a "najlepší" scenár predpovedá najvyšší počet úmrtí na počet obyvateľov:

Najhorší scenár: Holandsko, Španielsko, Americké Panenské ostrovy, Japonsko, Švédsko, Rumunsko, Izrael, Moldavsko, Spojené štáty americké, Čierna Hora

Najpravdepodobnejší scenár: Americké Panenské ostrovy, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Peru , San Marino , Švédsko, Spojené štáty americké, Ekvádor, Francúzsko

, , Švédsko, Spojené štáty americké, Ekvádor, Francúzsko Najlepší scenár: Americké Panenské ostrovy, Španielsko, Peru , San Marino , Kazachstan, Ekvádor, Belgicko, Panama , Mexiko, Kolumbia

10 krajín s najvyšším celkovým počtom úmrtí k 1. januáru:

Najhorší scenár Najpravdepodobnejší scenár Najlepší scenár India: 916,688 (rozmedzie 562,203–1,431,708) India: 659,537 (rozmedzie 415,118–1,087,533) India: 484,981 (rozmedzie 316,111–819,426) Spojené štáty americké: 620,029 (rozmedzie 463,361–874,649) Spojené štáty americké: 410,451 (rozmedzie 347,551–515,272) Spojené štáty americké: 288,381 (rozmedzie 257,286–327,775) Japonsko: 287,635 (rozmedzie 25,669–758,716) Brazília: 174,297 (rozmedzie 163,982–185,913) Brazília: 160,567 (rozmedzie 152,483–169,483) Španielsko: 180,904 (rozmedzie 97,665–282,075) Mexiko: 138,828 (rozmedzie 125,763–156,493) Mexiko: 130,545 (rozmedzie 118,201–147,963) Brazília: 177,299 (rozmedzie 166,656–189,259) Japonsko: 120,514 (rozmedzie 10,301–492,791) Japonsko: 104,808 (rozmedzie 7,971–456,224) Mexiko: 157,264 (rozmedzie 139,863–183,739) Rusko: 94,905 (rozmedzie 57,575–170,048) Španielsko: 66,508 (rozmedzie 41,980–117,239) Filipíny: 117,721 (rozmedzie 27,525–176,324) Francúzsko: 73,743 (rozmedzie 44,693–161,349) Veľká Británia: 59,819 (rozmedzie 57,572–65,411) Francúzsko: 116,415 (rozmedzie 51,021–342,047) Veľká Británia: 69,548 (rozmedzie 59,680–96,669) Filipíny: 58,030 (rozmedzie 7,552–137,358) Rusko: 112,367 (rozmedzie 63,165–214,363) Španielsko: 69,445 (rozmedzie 43,306–122,913) Francúzsko: 46,623 (rozmedzie 38,070–69,559) Holandsko: 94,332 (rozmedzie 21,815–186,842) Filipíny: 58,412 (rozmedzie 7,660–136,079) Peru: 46,528 (rozmedzie 44,161–48,557)

10 krajín s najvyšším celkovým počtom úmrtí na 100 tisíc obyvateľov k 1. januáru:

Najhorší scenár Najpravdepodobnejší scenár Najlepší scenár Holandsko: 549.8 (rozmedzie 127.1–1,089.0) Americké Panenské ostrovy: 349.8 (rozmedzie 42.4–516.3) Americké Panenské ostrovy: 343.9 (rozmedzie 39.4–514.6) Španielsko: 393.1 (rozmedzie 212.2–612.9) Holandsko: 204.5 (rozmedzie 64.1–595.7) Španielsko: 144.5 (rozmedzie 91.2–254.7) Americké Panenské ostrovy: 364.7 (rozmedzie 51.0–520.1) Španielsko: 150.9 (rozmedzie 94.1–267.1) Peru: 136.9 (rozmedzie 129.9–142.8) Japonsko: 225.1 (rozmedzie 20.1–593.7) Belgicko: 139.7 (rozmedzie 92.3–290.6) San Marino: 132.1 (rozmedzie 130.9–134.2) Švédsko: 223.1 (rozmedzie 83.1–894.3) Peru: 137.3 (rozmedzie 130.1–143.4) Kazachstan: 121.4 (rozmedzie 53.4–183.5) Rumunsko: 216.1 (rozmedzie 106.9–384.4) San Marino: 137.2 (rozmedzie 132.4–151.2) Ekvádor: 117.4 (rozmedzie 109.4–128.4) Izrael: 195.5 (rozmedzie 93.3–363.7) Švédsko: 125.4 (rozmedzie 71.6–394.0) Belgicko: 106.9 (rozmedzie 90.9–149.0) Moldavsko: 192.3 (rozmedzie 105.4–312.8) Spojené štáty americké: 125.1 (rozmedzie 106.0–157.1) Panama: 104.8 (rozmedzie 76.9–149.3) Spojené štáty americké: 189.0 (rozmedzie 141.3–266.7) Ekvádor: 118.3 (rozmedzie 109.8–129.8) Mexiko: 104.5 (rozmedzie 94.6–118.4) Čierna Hora: 183.3 (rozmedzie 17.5–389.5) Francúzsko: 111.4 (rozmedzie 67.5–243.7) Kolumbia: 94.7 (rozmedzie 81.5–112.1)

Predpovede inštitútu IHME pre Indiu sú založené na epidemiologickom modeli, ktorého súčasťou sú údaje o počte prípadov, úmrtí a množstve protilátok a tiež informácie z jednotlivých štátov o množstve vykonaných testov, mobilite, nariadeniach týkajúcich sa spoločenského odstupu, používania rúšok, hustote a vekovej štruktúre populácie a sezónnom charaktere zápalu pľúc, ktorý má silnú koreláciu s krivkou šírenia COVID-19.

Nové predpovede, vrátane odhadov denného počtu novo infikovaných, nájdete na webovej stránke https://covid19.healthdata.org/Indie a tieto informácie budú pravidelne aktualizované.

O Inštitúte pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME)

Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) je nezávislá globálna zdravotnícka výskumná organizácia na Lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity, ktorá ponúka presné a spoľahlivé údaje o najzávažnejších zdravotných problémoch sveta a vyhodnocuje stratégie, využívané pri riešení týchto problémov. IHME sa usiluje o maximálnu transparentnosť svojich informácií a preto svoje informácie sprístupňuje širokej verejnosti tak, aby politici mali k dispozícii dôkazy a informácie, ktoré potrebujú na to, aby robili kvalifikované a informované rozhodnutia o investovaní finančných prostriedkov a ďalších zdrojov do zlepšenia zdravia populácie.

