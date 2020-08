První reality show z prostředí pěstování konopí s názvem The Next Marijuana Millionaire™ se představuje prvním trailerem

Velký Mike svůj trailer poskytl výhradně televizní stanici CNN Entertainment . Jedná se o velmi očekávanou reality show, kde šestnáct podnikatelů, kteří se dostanou do soutěže o hlavní cenu, změří své síly v oblasti obchodního ducha, charakteru a odolnosti. Všechny soutěžní úkoly, které budou muset účastníci reality show řešit, ukazují, jak je těžké prorazit na velmi saturovaném trhu s konopím.

Vítěz soutěže se může těšit na hlavní cenu v hodnotě až 1 milión dolarů a navíc získá také možnost navázat partnerskou spolupráci s Velkým Mikem, které mu pomůže změnit život a jeho další směřování na miliardovém trhu s konopím.

Celosvětová premiéra kompletní řady reality show The Next Marijuana Millionaire™ https://themjmshow.com/ je naplánována na 15. srpna 2020. Pořad bude přenášen všemi hlavními streamovacími službami, včetně Amazon Prime a Pluto TV. Diváci mohou pořad naladit také prostřednictvím služeb Apple TV, Roku, Social Club TV, iOS a Android nebo Smart TV.

Tato první soutěž o podnikání s konopím bude vysílána i v zahraničí s titulky v několika jazycích.

Do roku 2022 vzroste trh s konopím na 30 miliard dolarů a každý na něj chce vstoupit. Kdo se stane dalším marihuanovým milionářem (The Next Marijuana Millionaire™)?

Konkurence je tvrdá. V sázce je hodně.

Sledujte @mjmshow@bigmike

Zakladatel a generální ředitel firmy Advanced Nutrients a „kmotr dobrého konopí", Michael „Velký Mike – BigMike" Straumietis je Hollywoodem velmi vyhledávaný. Fungoval jako poradce řady pořadů, které získaly cenu Emmy, včetně pořadů Weeds televize Showtime, pořadů CSI nebo filmu Setha Rogana, Pineapple Express. Od roku 1983, dohlíží Velký Mike na pěstování miliónů rostlin a do světa pěstování konopí zavedl 53 inovací, čímž pomáhá využívat potenciál těchto rostlin skutečně na maximum. Firmu Advanced Nutrients založil v roce 1999 a uvedl na trh nejobsáhlejší a nejúplnější systém pro pěstování konopí. O Velkém Mikeovi píší také nejvýznamnější média, jako jsou Cheddar, Huffington Post, Fox Business, Business Insider, Entrepreneur nebo Yahoo! Finance.

