Prvý modul 210 od spoločnosti Trina Solar už opúšťa výrobnú linku

CHANGZHOU, Čína, 24. januára 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Trina Solar Co., Ltd (ďalej len „Trina Solar" alebo „spoločnosť") oznámila, že prvý veľkoplošný modul na báze 210-milimetrovej kremíkovej mriežky (ďalej len „modul 210") z dielne tejto spoločnosti už oficiálne opúšťa výrobnú linku závodu. Trina Solar je lídrom v oblasti výskumu, vývoja a výroby modulov 210. Tento krok rázne zrýchli tempo uvedenia veľkoplošných modulov na trh.

Spoločnosť Trina Solar začala výskum a vývoj modulov 210 v roku 2019. Po vzore špičkovej viaczbernicovej technológie tejto spoločnosti má prvý modul 210 inovatívny dizajn s 1/3 výrezom. Po dôkladnom posúdení potenciálnych výziev ako je vysoký výkon modulu, efektívnosť, výrobné ťažkosti, riziká horúcich miest, výstupný výkon a bezpečnosť rozvodnej skrinky sa spoločnosti Trina Solar podarilo vyrobiť viaczbernicový dizajn s 1/3-výrezom, ktorý vydláždi cestu ku kompatibilite a integrácii veľkoplošných, vysokovýkonných modulov a odberateľských systémov.

Vedúci strojárskej technológie oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Trina Solar uviedol: „Po desaťročiach práce v oblasti procesov a technológie môžeme spokojne povedať, že sme využili najnovšie materiály a technológie a vytvorili vysokovýkonný a spoľahlivý modul pre odvetvie fotovoltiky. V súčasnosti pracuje náš tím na transformácii výsledkov výskumu a vývoja do praxe, ktorá sa čoskoro pretaví do podoby sériovej výroby a povedie odvetvie fotovoltiky do éry modulov s výkonom 500 W."

Obrázok: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Design_sketch.jpg

Titulok: Veľkoplošný modul od spoločnosti Trina Solar

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar sa tiež zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj v oblasti fotovoltiky, realizáciu fotovoltických projektov, prevádzku a údržbu, vývoj a predaj inteligentných mikro-sietí a multienergetických doplnkových systémov ako aj prevádzku cloudových energetických platforiem. V roku 2018 založila firma Trina Solar pobočku špecializujúcu sa na internet vecí v oblasti energetiky a vytvorila Odvetvovú alianciu pre vývoj priemyselného internetu vecí Trina a Inovačné centrum odvetvia internetu vecí v novej energetike spolu so špičkovými svetovými podnikmi a výskumnými inštitúciami. Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná stať sa lídrom v oblasti globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd