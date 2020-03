Prysmian décroche auprès de RTE un projet de plus de 150 millions d'euros portant sur le raccordement au réseau d'un parc éolien en mer en France

Le parc éolien en mer est développé par la société Les Eoliennes en Mer d'Ile d'Yeu et Noirmoutier qui s'est vu octroyer une capacité de production de près de 500 MW par le gouvernement français. RTE, le gestionnaire de réseau de transport français nommé par le gouvernement français, concevra, construira, entretiendra et exploitera les deux liaisons de 225 kV (sous-marine et terrestre) pour raccorder le parc éolien en mer au réseau. Le projet de raccordement au réseau du parc éolien en mer pourra exporter 500 MW d'énergie verte et renouvelable, couvrant un tracé de câble sous-marin d'environ 27 km et un tracé de câble souterrain de près de 30 km.

Prysmian fournira sa méthode clé en main complète couvrant la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service de deux câbles sous-marins d'exportation HVAC (courant alternatif haute tension) 225 kV extrudés à trois cœurs, avec blindage à fil unique, qui atteindront la zone d'atterrage sur la plage de La Barre-de-Monts. Prysmian sera également chargé de la fourniture et du raccordement de deux circuits de câbles terrestres HVAC 225 kV extrudés qui relieront la zone d'atterrage à la sous-station de Soullans. Les câbles sous-marins seront produits dans les centres d'excellence de Prysmian à Pikkala (Finlande) et à Arco Felice (Italie), tandis que les câbles terrestres seront fabriqués à Gron (France). Les opérations d'installation seront effectuées par le Cable Enterprise, l'un des trois navires destinés à la pose des câbles de pointe du groupe. La livraison et la mise en service sont prévues pour 2023, sous réserve de la réception de l'avis de lancement prévu pour mars 2020 pour ce qui est des études préliminaires, et pour juin 2020 pour l'ensemble du projet.

« Nous sommes heureux de contribuer au développement d'infrastructures d'une si grande importance stratégique », a déclaré Hakan Ozmen, vice-président exécutif de la division opérationnelle des projets du groupe Prysmian. « Ce contrat consolide non seulement notre relation avec RTE, mais confirme également le leadership mondial de Prysmian pour répondre au besoin croissant de réseaux électriques modernisés capables de contribuer grandement à la transition énergétique », a conclu M. Ozmen.

Prysmian joue déjà un rôle important en fournissant à RTE ou à d'autres clients des solutions de transport d'électricité efficaces et durables. Le groupe a récemment participé à des projets clés en main en France comme les parcs éoliens en mer de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire et le parc éolien en mer flottant Provence Grand Large (attribué par EDF Renouvelables), en plus de l'interconnexion IFA2 reliant le Royaume-Uni et la France, de l'interconnexion Piémont-Savoie reliant l'Italie et la France et de l'interconnexion INELFE reliant l'Espagne (Santa Llogaia) et la France (Baixas).

Le groupe Prysmian est leader mondial de l'industrie des systèmes de câbles de télécommunications et d'énergie. Fort de plus de 140 ans d'expérience et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros, le groupe emploie près de 29 000 personnes réparties dans 50 pays et compte 112 usines. Il occupe une position prépondérante sur les marchés de la high-tech et offre la plus large gamme possible de produits, services, technologies et un grand savoir-faire. Il exerce ses activités dans les secteurs des câbles sous-marins et souterrains et des systèmes de transport et de distribution d'électricité, des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Pour le secteur des télécoms, le Groupe fabrique des câbles et des accessoires pour la transmission vocale, vidéo et données, avec une gamme complète de câbles en fibre optique, optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l'indice des valeurs FTSE MIB.

