Prysmian obtém projeto de energia eólica offshore de aproximadamente € 200 milhões nos EUA

Com a notificação para prosseguir esperada para o final de 2019, o Prysmian Group será responsável pelo projeto, fabricação, instalação e comissionamento de um sistema de cabos de Corrente Alternada de Alta Tensão ( HVAC ), composto de dois cabos de três núcleos de 220 kV, utilizando isolamento extrudado de polietileno reticulado ( XLPE). O projeto exige um total de 134 km de cabos de energia. Os cabos submarinos serão produzidos nos centros de excelência do Prysmian Group para a produção de cabos submarinos em Pikkala (Finlândia) e Arco Felice (Itália). As operações de instalação serão realizadas pelos navios de assentamento de cabos de última geração do Prysmian Group, Cable Enterprise e Ulisse. A entrega e o comissionamento do projeto estão programados para 2021.

O Prysmian Group também fornecerá soluções de monitoramento permanente PRY-CAM formadas por sistemas de longo alcance de sensor de temperatura distribuída (DTS - Distributed Temperature Sensing) e de avaliação térmica em tempo real (RTTR - Real Time Thermal Rating) de última geração para coletar e analisar dados através de uma interface de inteligência artificial, a qual gera sinais automáticos de alarme caso uma situação crítica seja identificada. A solução PRY-CAM é a tecnologia inovadora do Prysmian Group a qual fornece informações detalhadas online, precisas e confiáveis, que ajudam os proprietários de ativos elétricos a aumentarem o tempo de funcionamento, longevidade e segurança do ativo, enquanto reduzem os custos de manutenção e os riscos.

"Este contrato reforça a posição de liderança do Prysmian Group no mercado de cabos submarinos e sustenta tanto nossa participação contínua quanto nosso compromisso com o setor de energia eólica offshore da América do Norte. O Prysmian Group oferece especialização técnica extensiva, estimulada por seu vasto conhecimento e experiência histórica neste setor, onde asseguramos nosso apoio imediato e local aos nossos clientes durante o ciclo de vida completo do projeto", declarou Hakan Ozmen, vice-presidente executivo de projetos do Prysmian Group. "O mercado eólico offshore dos Estados Unidos demonstra agora um alto nível de motivação com uma previsão promissora de crescimento e estamos muito empolgados por contribuirmos para com a realização desta oportunidade no mercado dos Estados Unidos", concluiu Ozmen.

Com a integração da empresa General Cable, o Prysmian Group confirma seu mais amplo compromisso e sua presença no mercado de cabos de energia e de telecomunicações norte-americano.

O Prysmian Group é líder mundial do setor de sistemas de cabos de energia e telecomunicações. Com quase 140 anos de experiência, vendas que ultrapassam € 11 bilhões, cerca de 29.000 funcionários em mais de 50 países e 112 fábricas, o grupo está muito bem posicionado nos mercados de alta tecnologia e oferece a mais ampla gama de produtos, serviços, tecnologias e know-how. O grupo atua no ramo de cabos e sistemas de transmissão de energia elétrica subterrânea e submarina para transmissão e distribuição de energia, de cabos especiais para aplicações em diversos setores industriais e cabos de média e baixa tensão para os setores de construção e infraestrutura. No setor de telecomunicações, o Grupo fabrica cabos e acessórios para transmissão de voz, vídeo e dados, oferecendo uma série completa de fibras óticas, cabos óticos e de cobre e sistemas de conectividade. Prysmian é uma empresa pública, listada na Bolsa de Valores de Milão no índice de referência FTSE MIB.

