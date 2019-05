Prysmian remporte un projet d'énergie éolienne en mer de près de 200 millions d'euros aux États-Unis

Prysmian confirme son engagement dans le secteur des câbles éoliens en mer en Amérique du Nord

MILAN, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- Prysmian Group, leader mondial de l'industrie des systèmes de câbles pour l'énergie et les télécommunications, a remporté un contrat estimé à près de 200 millions d'euros auprès de Vineyard Wind, LLC, une entreprise américaine de développement de projets éoliens en mer, détenue à 50 % par des fonds de Copenhagen Infrastructure Partners et à 50 % par Avangrid Renewables (qui fait partie du groupe Iberdrola). Ce contrat porte sur la fourniture d'un système de câbles électriques sous-marins qui apportera de l'énergie propre au réseau électrique continental aux États-Unis.

L'ordre de démarrage devant être donné fin 2019, Prysmian Group sera chargé de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise en service d'un système de câbles de courant alternatif à haute tension (HVAC pour High Voltage Alternating Current), composé de deux câbles tripolaires de 220 kV utilisant une isolation en XLPE (polyéthylène réticulé) extrudé. Le projet requiert un total de 134 km de câbles électriques. Les câbles sous-marins seront produits dans les centres d'excellence de Prysmian Group prévus à cet effet et situés à Pikkala (Finlande) et Arco Felice (Italie). Les opérations d'installation seront effectuées par les câbliers haut de gamme de Prysmian Group, Cable Enterprise et Ulisse. La livraison et la mise en service du projet sont prévues pour 2021.

Prysmian fournira également des solutions de surveillance permanente de technologie PRY-CAM, qui se composent de systèmes de capteurs distribués de température (DTS selon l'anglais) à longue portée et de systèmes de pointe de classification thermique en temps réel (RTTR) qui recueillent et analysent les données au moyen d'une interface basée sur l'intelligence artificielle produisant des signaux d'alarme automatiques lorsqu'une situation critique est identifiée. PRY-CAM est la technologie révolutionnaire du Groupe qui permet d'obtenir des informations en ligne, précises, fiables et détaillées, afin d'aider les propriétaires d'actifs électriques à augmenter le temps de bon fonctionnement, la longévité et la sécurité des actifs, tout en réduisant les coûts de maintenance et les risques qui y sont liés.

« Ce contrat consolide la position de leader de Prysmian Group sur le marché des câbles sous-marins et étaye à la fois notre rôle continu et notre engagement infaillible dans le secteur de l'éolien en mer en Amérique du Nord. Prysmian offre une vaste expertise technique et tire parti de ses connaissances approfondies et de son expérience au long cours dans ce secteur, où nous assurons à nos clients de les soutenir étroitement et localement tout au long du cycle de vie du projet », a déclaré Hakan Ozmen, vice-président exécutif des projets chez Prysmian Group. « Aux États-Unis, le marché de l'éolien en mer affiche une très grande motivation et des prévisions de croissance prometteuses. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée de contribuer à la réalisation de cette opportunité sur le marché américain », conclut M. Ozmen.

Avec l'intégration de General Cable, Prysmian Group corrobore son engagement et sa présence sur le marché nord-américain des câbles pour l'énergie et les télécommunications.

Prysmian Group

Prysmian Group est le leader mondial dans le secteur des systèmes de câbles pour l'énergie et les télécommunications. Ayant près de 140 ans d'expérience à son actif, générant un chiffre d'affaires de plus 11 milliards d'euros et employant quelque 29 000 personnes dans plus de 50 pays et 112 usines, le Groupe occupe une place prépondérante sur les marchés de la high-tech et propose la gamme de produits, services, technologies et savoir-faire la plus vaste. Il exerce ses activités dans le domaine des câbles souterrains et sous-marins et des systèmes de transmission et de distribution d'électricité, dans celui des câbles spéciaux destinés à des applications dans de nombreux secteurs industriels différents et des câbles de moyenne et basse tension destinés à la construction et aux infrastructures. Dans le secteur des télécommunications, le Groupe fabrique des câbles et des accessoires destinés à la transmission de la voix, de la vidéo et des données, offrant une gamme complète de fibres optiques, de câbles optiques et de câbles de cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société cotée à la bourse italienne sous l'indice FTSE MIB.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/888335/Prysmian_Group_Picture.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888331/Prysmian_Group_Logo.jpg

Related Links

https://www.prysmiangroup.com



SOURCE Prysmain S.p.A