Przedstawiciele z 17 krajów wyrażają uznanie co do wkładu Risen Energy w Inicjatywę Pasa i Drogi

Od 2013 r., kiedy Inicjatywa Pasa i Drogi została powołana przez rząd chiński, firma Risen Energy bierze inicjatywę pod uwagę przy planowaniu ekspansji globalnego zasięgu. Poza konsolidacją istniejącej współpracy z elektrowniami za granicą firma weszła na rynki i kraje objęte Inicjatywą, w tym na Ukrainę, do Kazachstanu, Kirgistanu i Wietnamu. Firma Risen Energy ciągle zwiększa poziom inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne na całym świecie, przez co ułatwia globalną transformację energetyczną.

Firma Risen Energy to pierwszy chiński producent paneli solarnych, który przeznaczył fundusze na budowę elektrowni fotowoltaicznych w Kazachstanie i ciągle inwestuje w tamtejsze zakłady. Firma już podpisała listy mandatowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na finansowanie projektów solarnych o mocy 63 i 40 MW w Kazachstanie. W minionym lipcu firma Risen Energy rozpoczęła realizację drugiego projektu EPC w obszarze wiejskim Chulakkurgan w kraju.

Pomimo coraz większej fragmentacji międzynarodowego rynku fotowoltaicznego firma Risen Energy zwiększa globalną obecność i cieszy się dobrymi wynikami na kilku rynkach wschodzących, w tym na Ukrainie, w Wietnamie i w Polsce. Po podpisaniu umowy na dostawę modułów fotowoltaicznych z największym prywatnym dostawcą energii na Ukrainie Donbas Fuel and Energy Company (DTEK) na początku roku 2019 firma zdobyła także zamówienie na wysoko wydajne moduły monokrystaliczne z ogniwami połowicznymi o mocy 148 MW. Do końca roku 2019 firma Risen Energy dostarczy na Ukrainę ponad 1 GW modułów. Ponadto udziały rynkowe firmy w Wietnamie przekraczają obecnie 30%, co jest wynikiem wdrożenia strategii lokalizacji.

– Będziemy nadal kontynuować ekspansję na rynkach wschodzących wzdłuż trasy Inicjatywy Pasa i Drogi i powiększać obecność na rynkach wschodzących, które charakteryzują się potencjałem do rozwoju. Ponadto będziemy zacieśniać współpracę z partnerami przez co przyczynimy się do zasilenia rozwoju zrównoważonych branż działających na podstawie energii odnawialnej w krajach wzdłuż Inicjatywy – skomentował prezes Risen Energy Xie Jian.

