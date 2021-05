Przełamanie monopolu dużych spółek technologicznych w dziedzinie sztucznej inteligencji dzięki ekosystemowi programistycznemu Multiverse™

„Sztuczna inteligencja oparta na uczeniu maszynowym (AI/ML) stanie się najważniejszą siłą technologiczną w społeczeństwie. Zdecentralizowany charakter systemu jest kluczowy, aby umożliwić uczestnictwo większej liczbie osób, co do tej pory nikomu się nie udało - powiedział Cliff Szu, współzałożyciel Multiverse Labs, zespołu z Doliny Krzemowej i Singapuru, który opracował Multiverse. - AI/ML jest zdominowane przez zaledwie kilka firm i elitarnych instytucji. Nasz zespół technologiczny zajmował wysokie stanowiska w firmach takich jak Google i ma wiedzę z pierwszej ręki o tym, jak szybko ta technologiczna luka się powiększa. AI musi być bardziej zdecentralizowana i dostępna dla większej liczby ludzi".

„99,9% ludzi nie potrafi pisać kodu AI/ML. Wiele osób ma świetne pomysły na to, jak AI mogłaby pomóc ich społecznościom w sposób wolny od dyskryminacji, ale przeszkody techniczne i brak kapitału uniemożliwiają im realizację swoich celów. Dlatego właśnie zbudowaliśmy Multiverse, które pozwala ludziom uruchamiać projekty bez konieczności pisania kodu czy zbierania dużego kapitału. Każdy projekt ma swój własny produkt, tokeny, zdecentralizowaną wymianę (DEX), ekonomię i model zarządzania, ustalony na wstępie przez założycieli bez użycia kodu - kontynuował. - Nazywamy te projekty >>planetami<< ze względu na ich autonomiczny, samowystarczalny charakter i zarządzanie. Nie ustalamy zasad, praw pracowniczych czy ekonomii w projekcie planetarnym - początkowo robią to założyciele projektu, a zasady są przejrzyste dla wszystkich".

„Zdecentralizowana wymiana w ramach każdego projektu pozwala społeczności stakować monety Multiverse i uzyskać odpowiednią ilość tokenów projektu. Staker nie jest inwestorem ani udziałowcem. Założyciele projektu nie mogą wydawać twoich monet. Kiedy jednak stakujesz, automatycznie zmienia się kurs wymiany dla projektu. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz zrezygnować ze stakowania i odzyskać część swoich monet określoną przez aktualny kurs wymiany DEX. Założyciele mają bardzo ścisłą kontrolę nad wycofywaniem się ze stakowania, wydawaniem i inwestowaniem środków - wszystko jest przejrzyste i zakodowane w inteligentnym kontrakcie projektu, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje. Obniżamy progi wejścia i podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość projektów" - dodał Cliff Szu.

„Staking to tylko jeden ze sposobów uczestnictwa; możesz również oferować porady i opinie założycielom, wolontariat przy projektach charytatywnych lub rozpocząć własny projekt" - zakończył.

Projekty są modułowe, co pozwala założycielom wykorzystywać inne projekty Multiverse (takie jak rozproszony system plików, uczenie modeli AI i projekty obejmujące źródła danych) i zbudować najwyższej klasy aplikację AI/ML z wykorzystaniem dotychczasowych rozwiązań i bez zbędnych nakładów pracy. W przeciwieństwie do istniejących platform, efekty sieciowe Multiverse i otwarta platforma zachęcają do współpracy i przyspieszają rozwój oraz symbiozę projektów.

Projekty Multiverse znalazły już klientów wśród najbardziej renomowanych firm na świecie, a także wśród naukowców z Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Zbudowany na wydajnej i ekologicznej technologii Proof-of-Stake równoległej wobec blockchain, Multiverse pozwala różnym ludziom budować lub wspierać projekty AI. Multiverse otrzymało wsparcie Matrix Partners, Huobi Ventures, KuCoin, Arrington XRP i Fenbushi Capital.

