Przewodniczący firmy Trina Solar Jifan Gao dzieli się spostrzeżeniami na temat ciągłego, stabilnego rozwoju producenta urządzeń fotowoltaicznych w roku 2018

CHANGZHOU, Chiny, 22 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar jest w centrum uwagi od chwili wycofania się z amerykańskiej giełdy papierów wartościowych i zmiany charakteru na przedsiębiorstwo prywatne w marcu roku 2017. Chociaż większość firm na rynku fotowoltaicznym musiała niedawno zmierzyć się z wyzwaniami przewodniczący firmy Trina Solar Jifan Gao ujawnił w niedawno udzielonym wywiadzie, że zapasy gotówki firmy utrzymują się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie roku 2018 firma sprzedała produkty o łącznej mocy ponad 4 GW, w tym moduły i farmy słoneczne, co przyniosło firmie przychód na poziomie ponad 2,04 miliarda dolarów, o 13% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Wygląda na to, że całkowita sprzedaż firmy w roku 2018 przewyższy wyniki z roku 2017.

Rozważna strategia globalizacji zmniejsza ryzyko

Obecnie firma Trina Solar działa w 103 krajach i regionach na całym świecie, a biura firmy znajdują się w około 40 krajach i zatrudniają przedstawicieli 38 państw. Dane wykazują, że firma osiągnęła ponad 9 GW obłożenia na świecie. Przewodniczący Gao jest przekonany, że ustanowienie globalnego systemu biznesowego wzmocniło możliwości Trina Solar w zakresie odporności na zmienność rynku: jeżeli na jednym z rynków występują wahania, inne rynki zapewniają równowagę.

– Nawet kiedy rynek jest w bardzo dobrej sytuacji, tak w Chinach, jak i za granicą, jesteśmy w stanie zagwarantować dostawy. W 2017 r. sprzedaż Trina Solar za granicą przewyższyła poziom sprzedaży w Chinach. Z punktu widzenia dostaw rynek zagraniczny stanowił 55%. Dlatego też Trina Solar opiera się wpływowi wahań na rynku, a strategia ta jest podstawą naszej pewności co do realizacji rocznego wzrostu w przeciwieństwie do perspektyw rynkowych – skomentował prezes Gao.

Trina Solar ma 6 dużych centrów zarządzania w Chinach, Japonii, Singapurze, USA, Europie i Ameryce Łacińskiej. Celem firmy jest nie tylko osiągnięcie pełnej globalizacji, ale także stopniowa realizacja lokalizacji. Poza dojrzałymi rynkami, w tym USA, Europa i Japonia, firma Trina Solar rozpoczęła eksplorację na rynkach wschodzących już w roku 2016, w tym na rynkach, na których Trina Solar osiągnęła szybki wzrost: Ukraina, Bliski Wschód, Wietnam, Tajlandia, Filipiny i Malezja. Firmie Trina Solar udało się osiągnąć ponad 60% udziałów rynkowych na niektórych rynkach wschodzących i co najmniej 20-30% na pozostałych.

Utrzymanie kursu ze stabilnym przepływem gotówki

Prezes Gao ujawnił, że w pierwszej połowie roku firma Trina Solar sprzedała kilka farm solarnych, których całkowity poziom możliwości wynosił około 900 MW. Krok ten umożliwił firmie Trina Solar zgromadzenie dużych ilości gotówki i zmniejszenie wskaźnika zadłużenia. – Co więcej, będziemy nadal zapewniać średnio i długoterminowe usługi zarządzania na tych farmach – dodał prezes.

Wskaźnik zadłużenia firmy Trina Solar został zmniejszony do 62% w połowie roku w porównaniu do 67,5% na początku roku. Rezerwy gotówkowe firmy utrzymują się na przyzwoitym poziomie. Pod koniec ubiegłego roku firma Trina Solar miała 643 miliony dolarów w rezerwach, a w dniu 30 czerwca 2018 r. – 687 milionów dolarów.

Jednocześnie linia kredytowa firmy Trina Solar została zwiększona do ponad 2,9 miliarda dolarów. Firma ciągle ma 1 miliard dolarów do wykorzystania. W obliczu zmian w branży firma Trina Solar może ciągle swobodnie się rozwijać. Pod kompetentnymi rządami Gao Jifana firma Trina Solar już dawno temu powołała komitet zarządzania ryzykiem. – Oceniamy ważne czynniki ryzyka na horyzoncie i kierujemy dedykowane środki do zarządzania nimi – wyjaśnił przewodniczący Gao.

Najwyższy poziom dzięki zwiększaniu możliwości i iteracjom

Nasilenie się barier w handlu międzynarodowym jest zupełnym zaprzeczeniem trendu globalizacji w rozwoju przedsiębiorstw. Firma Trina Solar wzięła obie te tendencje pod uwagę przy opracowywaniu planów globalizacji zasobów kilka lat temu. Po przeniesieniu produkcji ogniw na poziomie 1 GW i modułów na poziomie 1 GW do Tajlandii, niedawno doszło do otwarcia zakładów produkcji ogniw o możliwościach 1 GW w Wietnamie i otwarcia zakładu produkcji modułów o mocy 700 MW w Malezji. Firma współpracuje także z partnerami w zakresie produkcji modułów w Turcji. Wraz z możliwościami w kraju globalne zasoby firmy w zakresie produkcji modułów i ogniw sięgnęły odpowiednio około 8,5 GW i 8,5 GW.

– Jeżeli chodzi o nasze zasoby, upewniliśmy się, że wdrożyliśmy strukturalnie rozsądne portfolio produkcji, a nie tylko mechanizm umożliwiający zwiększenie skali produkcji. Musimy zachować konkurencyjność i wiodącą rolę we własnym zakresie – wyjaśnił przewodniczący Gao. Współpraca pod względem możliwości z partnerami zewnętrznymi zawsze przestrzega rygorystycznych standardów jakości firmy Trina Solar, w tym wymagań co do materiałów i dostawców. Takie podejście pozwala na wypełnienie luk w możliwościach przy zachowaniu wysokiej jakości produktów.

Przy planowaniu portfolio strukturalnego firma Trina Solar skupiła się na iteracjach zasobów. Po rozważeniu możliwości w zakresie dostaw i zapoznaniu się z mapą technologiczną firma Trina Solar zaktualizowała i zmieniła możliwości w tym roku. Obecnie 2 GW możliwości produkcyjnych przenoszone są do polikrystalicznego, wysoko wydajnego procesu MCCE. Firma dokończy konwersję do PERC i PERT około 3,5 GW możliwości do końca roku, a następnie doda kolejne 3 GW w połowie roku 2019, tym samym łączne możliwości produkcyjne firmy w zakresie PERC i PERT wyniosą 6,5 GW.

Ponadto firma Trina Solar zamierza poszerzać możliwości przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia poprzez automatyzację i inteligentne aktualizacje. W 2010 r. firma zatrudniała 16 000 pracowników do produkcji na poziomie 1,5 GW. Dziś firma zatrudnia 15 000 osób, a ciągle rosnące możliwości przekroczyły 8,5 GW. Firma zaangażowana jest także na polach inteligentnych i zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych i internetu energii, a także w inne obszary rozwoju.

Wyzwaniom należy stawiać czoła poprzez pełną skalę transformacji w biznesie

Stawiając czoła wyzwaniom epoki cyfrowej, firma Trina Solar doświadcza szeroko zakrojonych innowacji i rewolucji tak po stronie wewnętrznego zarządzania, jak i zewnętrznych produktów. Firma Trina Solar odeszła od poprzedniego modelu zarządzania profesjonalnego w kierunku modelu przypominającego partnerstwo biznesowe. Od roku 2017 firma Trina Solar prowadzi agresywne działania w jednostkach działalności i platformach, także w sektorach produkcji, sprzedaży oraz w rozwiązaniach modułów solarnych i internetu energii.

Z perspektywy zewnętrznej innym dobrym przykładem kierunku zmian w Trina Solar poza wyżej wymienionym stylem zarządzania jest wprowadzenie inteligentnych rozwiązań fotowoltaicznych TrinaPro w marcu 2018 r.

Przewodniczący Gao podkreślił, że TrinaPro jest kompleksowym systemem inteligentnym, w którego skład wchodzą wysokiej jakości komponenty, zoptymalizowana integracja systemu i inteligentne połączenie O&M. – System TrinaPro może wyczuć całe otoczenie i automatycznie wyliczyć najlepszy sposób na maksymalizację generacji energii elektrycznej. TrinaPro, przez optymalizację połączenia dwustronnych modułów solarnych, systemów śledzących i inwertera inteligentnego może zwiększyć produkcję energii nawet o 30% - skomentował przewodniczący Gao. – Nie korzystamy już z prostych modułów generacji energii, ale przez wykorzystanie mocy danych i zoptymalizowanego projektu całego systemu możemy ciągle zwiększać ogólną wydajność systemu. Będąc źródłem większej wartości dla naszych klientów, przechodzimy transformację z dostawcy produktów do dostawcy wartości dodanych – dodał przewodniczący.

Gao Jifan jest przekonany, że rozwój działalności firmy Trina Solar postępuje tak dobrze po części ze względu na TrinaPro i inne inteligentne systemy generacji energii. – To jest głównym źródłem wzrostu Trina Solar w pierwszej połowie tego roku – dodał przewodniczący.