Przychód operacyjny Suning.com za pierwszy kwartał wzrasta o 25,44% do 62,2 miliarda RMB

NANJING, Chiny, 2 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 29 kwietnia firma Suning.com (002024.SZ), wiodący w Chinach detalista O2O będący w posiadaniu Suning Holdings Group, opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał roku 2019. Sprawozdanie wykazało, że strategia handlu detalicznego smart firmy nadal przyczynia się do jej szybkiego wzrostu. Przychód operacyjny w pierwszym kwartale wyniósł 62,242 miliardy RMB, co stanowi wzrost o 25,44% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Sprzedaż we wszystkich kanałach sięgnęła 86,926 milardów RMB, z czego sprzedaż w sklepie internetowym Suning była o 40,87% większa niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. W pierwszym kwartale firma Suning osiągnęła zysk netto na poziomie 136 milionów RMB.

Sieć detaliczna typu omnichannel źródłem podwójnego bodźca wzrostu

W pierwszym kwartale roku 2019 ogólny krajowy rynek konsumencki wciąż charakteryzował się potencjałem do wzrostu. Pomimo mniej stabilnych warunków rynkowych działalność w sieci i w sklepach tradycyjnych firmy Suning utrzymała stosunkowo wysoki poziom wzrostu dzięki ciągłemu wdrażaniu strategicznego planu rozwoju sieci biznesowej.

Na rynku tradycyjnym firma Suning nadal kontynuuje ekspansję na dużą skalę. Z dniem 31 marca 2019 r. firma była w posiadaniu 9758 sklepów i 2571 sklepów franczyzowych. Poprzez optymalizację struktury sklepów i produktów firma ciągle podnosi jakość zarządzania sklepami. Spośród wszystkich sklepów sklep Redbaby stopniowo dojrzewał, a przychód ze sprzedaży wzrósł o 15,70% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku.

W sieci tempo wzrostu sprzedaży firmy Suning wyraźnie przekroczyło średnią branżową dzięki polepszonej synergii przemysłowej i lepszej wydajności uzyskanej przez integrację zasobów. W pierwszym kwartale roku 2019 transakcje na platformie internetowej Suning.com sięgnęły 54,124 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 36,09% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Sprzedaż produktów we własnych sklepach wyniosła 37,909 miliarda RMB, co odpowiada wzrostowi o 40,87% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Transakcje na otwartych platformach sięgnęły 16,215 miliarda RMB. Ponadto sprawozdanie za pierwszy kwartał wykazało także fakt, że z dniem 31 marca w systemie sprzedaży detalicznej firmy zarejestrowanych było 422 miliony użytkowników.

Strategia portfela produktów we wszystkich kategoriach zwiększa konkurencyjność

W pierwszym kwartale firma ustanowiła pięć dużych grup produktów, w tym artykuły gospodarstwa domowego, elektronika konsumencka, produkty szybkozbywalne, odzież i akcesoria oraz przedmioty międzynarodowe w celu ujednolicenia zarządzania produktami. Firma Suning dodatkowo wzmocniła możliwości zasilania innych produktami 3C, artykułami gospodarstwa domowego i w innych kategoriach premium, jednocześnie przyspieszając integrację i ekspansję łańcuchów dostaw produktów szybkozbywalnych, świeżych produktów spożywczych i towaru ogólnego.

Jeżeli chodzi o 3C i duże artykuły gospodarstwa domowego, firma Suning wprowadziła na rynek ponad 10 nowych produktów inteligentnych, w tym klimatyzatory, roboty zamiatające i słuchawki inteligentne. Firma założyła także fundusz Suning Eco-chain Fund i ośrodek Biu+Joint Laboratory wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa w rozwoju inteligentnego sprzętu i ciągłej optymalizacji produktów, technologii i doświadczenia użytkowników.

W zakresie dóbr szybkozbywalnych firma Suning stale wzmacnia markę i osiągnęła wzrost w kanale sieciowym i tradycyjnym przez scentralizowane zakupy, nabywanie towarów wyłącznie bezpośrednio od producentów i współpracę strategiczną, co także przyczyniło się do rozwoju sieci sklepów tradycyjnych. W tym samym okresie firma Suning dodatkowo zoptymalizowała zarządzanie łańcuchem dostaw w sklepach internetowych i tradycyjnych przez nabycie sieci 37 Wanda, co było dużym sukcesem strategii operacyjnej portfela produktów wszystkich kategorii Suning.

Wysoki poziom inwestycji w logistykę, finanse i technologię

W pierwszym kwartale firma Suning nadal zwiększała poziom inwestycji w logistykę, finanse, technologię i budowanie innych kluczowych możliwości leżących u podstaw solidnego rozwoju na następną dekadę.

Pod względem infrastruktury logistycznej z końcem marca 2019 r. całkowita powierzchnia magazynów i powiązanych ośrodków wsparcia Suning Express i Daily Express wyniosła 9,64 miliony metrów kwadratowych, a firma miała do dyspozycji 26 700 centrów dostaw ekspresowych.

W pierwszym kwartale inwestycje w działalność powiązaną z finansami konsumenckimi wzrosły o 229,66% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, a inwestycje w działalność finansowania łańcucha dostaw wzrosły o 78,01%. Dział Suning Finanse został okrzyknięty jednym z czołowych 50 przedsiębiorstw technologii finansowych w Chinach przez KPMG za rok 2018, a rozwiązanie Suning Paypassport zdobyło certyfikat krajowego przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii.

Firma Suning nadal dużo inwestowała w badania i rozwój, a budżet ten wzrósł o 81,79% w pierwszym kwartale w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Na początku roku 2019 miało miejsce oficjalne ustanowienie Suning Technology Group, a w styczniu dział wdrożył pierwsze rozwiązanie Smart Retail Brain, które umożliwia nawiązywanie połączeń między konsumentami, dostawcami usług i kanałów detalicznych, producentami i nie tylko w całym łańcuchu przemysłowym.

-Koniec-

O Suning

Powstała w 1990 roku firma Suning jest jednym z wiodących przedsiębiorstw handlowych w Chinach z dwoma publicznymi spółkami w Chinach i Japonii. W 2018 r. firma Suning Holdings zajęła drugie miejsce w rankingu 500 największych chińskich firm niebędących w posiadaniu rządowym z rocznym przychodem na poziomie około 80,85 miliarda USD (557,9 miliarda RMB). Wypełniając misję „przewodzenia ekosystemowi we wszystkich branżach przez tworzenie elitarnej jakości życia dla wszystkich", firma Suning wzmocniła i poszerzyła kluczową działalność w ośmiu branżach wertykalnych: Suning.com, logistyka, usługi finansowe, technologia, nieruchomości, sport, media i rozrywka oraz inwestycje. Suning.com znajduje się na liście czołowych 500 przedsiębiorstw Fortune Global za rok 2018. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.suningholdings.com.

