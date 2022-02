Przychody GWM w 2021 roku powyżej 136,3 mld CNY

BAODING, Chiny, 9 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Koncern GWM poinformował ostatnio, że całkowity jego przychód w 2021 r. przekroczył 136,3 mld CNY, przy wzroście o 31,95% rok do roku, natomiast zysk netto osiągnął 6,781 mld CNY i koncern odnotował wzrost o 26,45% rok do roku, co oznacza dalszy wzrost udziału GWM w rynku.