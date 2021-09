Przychody GWM za pierwszą połowę 2021 r. wyniosły 61,9 mld CNY

Wzrost przychodów wraz ze wzrostem zysku netto można przypisać stałemu zwiększaniu przez GWM zarówno wielkości sprzedaży gotowych samochodów, jak i średniej ceny sprzedaży jednego pojazdu. W pierwszej połowie 2021 r. nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży końcowej GWM. Firma sprzedała 614389 nowych pojazdów, przy wzroście sprzedaży rok do roku wynoszącym 53,68%. Systematycznie wzrasta również zdolność do tworzenia marek z segmentu premium, a średnia cena sprzedaży jednego pojazdu wyniosła 100800 CNY, przy wzroście sprzedaży rok do roku na poziomie 12,15%. Gromadzenie doświadczenia dzięki ciągłemu wdrażaniu technologii przyszłości jest również kluczowym czynnikiem w kontekście utrzymania wzrostu wielkości sprzedaży GWM. W pierwszej połowie 2021 r. firma zainwestowała blisko 2,9 mld CNY w badania naukowe i technologiczne oraz działania rozwojowe, co oznacza wzrost o 63,15% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Inwestycja ta umożliwiła szybsze wprowadzenie w ramach nowych produktów technologii przyszłości, takich jak wydajne zasilanie paliwem, inteligentna jazda i inteligentna kabina, a także pogłębienie innowacji w zakresie nowej energii i inteligentnych technologii.