PS128 улучшает настроение и качество сна у пациентов в состояниях тревоги и стресса

Психобиотик PS128 улучшает настроение и качество сна по результатам первого клинического исследования на пациентах, подверженных состояниям тревоги и стресса

ТАЙБЭЙ, 13 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- В ходе недавнего клинического исследования психобиотик PS128, разработанный компанией Bened Biomedical, продемонстрировал существенное улучшение состояния у пациентов, подверженных бессоннице, тревожным расстройствам и стрессу. В исследовании участвовали ИТ-специалисты, испытывающие высокий уровень стресса в связи со своей профессиональной деятельностью.

Психобиотики представляют собой пробиотики, обеспечивающие конкретные улучшения психического состояния. Препарат PS128, являющийся одним из штаммов лактобактерий плантарум, ранее демонстрировал улучшения в доклинических моделях, а это исследование проявило его полезные свойства для здоровья человека в отношении состояний тревоги и стресса, а также качества сна.

«Ввиду того что PS128 может помогать людям лучше спать в ночное время и улучшать их настроение каждый день, мы рады возможности предоставить им продукт такого типа», — заявил д-р Ален Дельпи (Alain Delpy), руководитель отдела глобального развития компании Bened.

Ощутимые улучшения психического и физического состояния

В исследовании, результаты которого были опубликованы в издании Frontiers in Nutrition в марте этого года, участвовали 36 человек, принимавших PS128 ежедневно в течение 8 недель. За это время многие показатели их состояния существенно изменились. Участники отметили повышение степени энергичности и числа позитивных эмоций, а также улучшение качества жизни и психологического состояния. Кроме того, улучшились такие показатели, как индекс выраженности бессонницы, тяжесть тревожных расстройств, уровень стресса на работе, негативные эмоции и желудочно-кишечные симптомы.

«Мы очень рады видеть эти результаты у людей, подтверждающие то, что мы уже видели на доклинической стадии. PS128 действительно может принести пользу миру, в котором мы живем и работаем, с его высокими уровнями нагрузок, стрессов и тревожности», — добавил г-н Дельпи.

Пробиотики могут влиять на состояние здоровья через тракт, именуемый «связью кишечник-мозг». Одна из теорий заключается в том, что по мере взаимодействия с PS128 внутри кишечника высвобождаются молекулы, попадающие затем непосредственно в мозг через кровоток или нервную систему. Предыдущие исследования показали, что грызуны, получающие препарат PS128, имеют более высокие уровни серотонина и дофамина, что может согласовываться с полезными эффектами, наблюдавшимися в рамках данного исследования.

Снижение уровня гормона стресса

В ходе данного исследования также были протестированы основные биомаркеры стресса в слюне участников. Содержание одного из них — кортизола — существенно сократилось за время испытания.

«Заметное снижение уровней кортизола, вероятно, является важнейшим итогом данного эксперимента, — заявил д-р Аллен У (Allen Wu), возглавляющий научно-исследовательскую лабораторию Bened. — Это является доказательством того, что PS128 вызывает реальные изменения в организме — изменения, которые затем могут проявляться и ощущаться на уровне сознания».

Полностью натуральный веганский продукт PS128 обладает самоподтвержденным статусом GRAS («признаваемый в целом безвредным»). Результаты предшествующих клинических исследований показали, что более высокие дозировки этого пробиотика частично снимают симптомы таких неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона, аутизм и депрессивный синдром.

Компания Bened, активно развивающая исследования связи кишечник-мозг, является изготовителем оригинальной продукции всемирного масштаба, ищущим новых партнеров для расширения географии доступности препарата PS128 на международных рынках. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.benedbiomed.com

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https://www.benedbiomed.com/



SOURCE Bened Biomedical Co., Ltd.