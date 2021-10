PSI Talent Management acquiert OPRA Psychology Group

OPRA Psychology Group renforce la présence de PSI dans la région APAC, élargissant ainsi la présence mondiale de PSI et de son équipe de psychologues I/O et d'experts en gestion des talents

GLENDALE, Californie, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'unité commerciale de gestion des talents de PSI renforce sa position de leader sur le marché mondial des solutions de gestion des talents avec l'acquisition d'OPRA Psychology Group, une équipe de psychologues spécialisés en entreprise et de professionnels des ressources humaines basée en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

L'équipe OPRA apporte avec elle un leadership et une expertise solides dans le domaine de l'évaluation et du développement des talents. Fortement implantée dans la région APAC, OPRA élargit la croissance de PSI dans ces régions clés, renforce les équipes existantes de PSI en Australie et à Singapour et étend sa présence en Nouvelle-Zélande.

Fondée en 1997, OPRA a pour mission de fournir des solutions axées sur les résultats qui ont un impact positif à long terme. Ceci est obtenu en alliant recherche contemporaine avec application pratique. OPRA a fait ses preuves dans de nombreuses entreprisses des secteurs public et privé et, depuis 24 ans, inspire les particuliers et les entreprises à donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Nous avons hâte d'étendre non seulement les solutions de conseil et de technologie que nous offrons à nos clients, mais aussi d'être en mesure de le faire à une échelle géographique croissante dans les principales régions de l'APAC », a déclaré Peter Celeste, président de Global Talent Management. « L'équipe OPRA partage notre passion pour la science et les technologies innovantes, et nous sommes ravis d'accueillir l'équipe OPRA chez PSI. »

Paul Englert, directeur général de d'OPRA, a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe PSI. Issue d'une entreprise modeste, OPRA s'est développée en Nouvelle-Zélande pour devenir une marque reconnue dans toute la région Asie-Pacifique. Nos valeurs communes et notre engagement à avoir un impact positif sur le lieu de travail font de cette acquisition par PSI la prochaine étape idéale pour l'entreprise, notre équipe et surtout nos clients. »

À propos de PSI Talent Management

Nous sommes des spécialistes en gestion de talents. Nous sommes des psychologues, des experts en données et des consultants en RH qui évaluent, sélectionnent, perfectionnent et recrutent des talents dans le monde entier. Centrée sur la psychologie et disposant de la technologie à portée de main, nous vous permettons de prendre des décisions fondées sur les données.

À propos d'OPRA

OPRA est un cabinet de conseil en psychologie du travail et des organisations opérant dans toute la région Asie-Pacifique. Possédant huit bureaux, une équipe de psychologues et de spécialistes de l'apprentissage et du développement ainsi qu'une gamme complète de solutions de produits, OPRA est particulièrement bien positionnée dans la région pour aider les entreprises à exploiter leur potentiel. Il s'agit de favoriser l'excellence en affaires et l'excellence chez le personnel.

