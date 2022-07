PSP Investments stelt Deborah K. Orida aan als Voorzitter en CEO

Mevrouw Orida heeft 25 jaar ervaring in de investerings- en financiële sector en was meest recentelijk Senior Managing Director, Global Head of Real Assets & Chief Sustainability Officer, bij de Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), waar ze leidinggaf aan de wereldwijde Real Assets-afdeling die Infrastructuur, Duurzame Energie, Vastgoed, Duurzaam Beleggen en Portfoliowaardecreatie omvat. Ze volgt de heer Neil Cunningham op, die vanaf 1 september 2022 Vicevoorzitter en Speciaal Adviseur van de Voorzitter en CEO wordt. Hij zal het overgangsproces ondersteunen tot zijn pensioen dat ingaat op 31 maart 2023.

"De sterke financiële prestaties van PSP Investments tonen aan dat de organisatie goed gepositioneerd is voor een effectieve leiderschapstransitie", aldus Martin J. Glynn, voorzitter van de Raad van Bestuur bij PSP Investments. "Bij het nemen van deze beslissing was de Raad het unaniem eens dat mevrouw Orida ideaal gekwalificeerd is om PSP Investments naar de volgende fase van groei en strategische evolutie te leiden. Namens mijn collega's van de Raad van Bestuur en alle medewerkers van PSP Investments wil ik ook Neil Cunningham bedanken voor zijn enorme bijdrage en voor het zorgen voor een vlot en wendbaar overgangsproces."

"Ik ben zeer vereerd met deze benoeming", zegt Deborah K. Orida, weldra Voorzitter en CEO bij PSP Investments. "PSP Investments is een wereldwijde organisatie met een bewezen staat van dienst en een sterke talentbasis. Het is een enorm voorrecht om op een cruciaal moment leiding te mogen geven aan een van Canada's grootste en snelst groeiende pensioenbeleggingsbeheerders. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het uitzonderlijke managementteam van PSP Investments om te blijven reageren op marktkansen en solide rendementen te genereren voor contribuanten en begunstigden op de lange termijn. Persoonlijk zijn mijn gezin en ik verheugd om binnenkort naar Montréal te verhuizen en ons onder te dompelen in de cultuur en gemeenschap van de stad."

PSP Investments boekte een rendement van 10,9% in boekjaar 2022, aangezien het beheerd vermogen met 12,7% groeide tot $ 230,5 miljard. Eerder dit jaar lanceerde de pensioenbeleggingsbeheerder ook zijn inaugurele klimaatstrategie met doelen om klimaatactie en emissiereducties te begeleiden.

Over PSP Investments

De Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) is een van de grootste beheerders van pensioenbeleggingen in Canada, met per 31 maart 2022 een nettovermogen van 230,5 miljard dollar in beheer. Het beheert een gediversifieerde portefeuille die wereldwijd is samengesteld uit beleggingen in kapitaalmarkten, private equity, vastgoed, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en creditbeleggingen. PSP Investments, dat in 1999 is opgericht, beheert en belegt de bedragen die de regering van Canada aan PSP heeft overgedragen voor de pensioenregelingen van de federale overheidsdienst, de Canadese strijdkrachten, de Royal Canadian Mounted Police en de Reserve Force. PSP Investments heeft zijn hoofdkantoor in Ottawa, zijn hoofdzetel in Montreal en kantoren in New York, Londen en Hongkong. Voor meer informatie, zie investpsp.com of volg ons op Twitter en LinkedIn.

Maria Constantinescu, PSP Investments, Tel: (514) 218-3795, E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864222/PSP_Investments_PSP_Investments_Appoints_Deborah_K__Orida_as_Pre.jpg

SOURCE PSP Investments