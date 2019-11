PT Expo China 2019: ZTE 5G Module ZM9000 gewinnt Best Industry Innovation Application Award

SHENZHEN, China, 1. November 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute bekanntgegeben, dass sein ZTE 5G Module ZM9000 auf der PT Expo China 2019 mit dem Best Industry Innovation Application Award ausgezeichnet wurde. Das ZTE 5G Module ZM9000 beschleunigt den 5G-Umbau der gesamten 4K UHD-Branche, indem es Live-Videoübertragung mit einer brandneuen 5G+4K-Methode ermöglicht.

Ausgestattet mit dem Snapdragon X55 5G Modem-RF-System der zweiten Generation, unterstützt das ZTE 5G Module ZM9000 sowohl NSA- als auch SA-Netze. Es deckt die 4G/5G-Frequenzbänder von drei großen chinesischen Netzbetreibern ab. Das Gerät verfügt über die M.2 Encapsulation-Technologie und bietet Plug&Play-Funktionalität im Standardformat von 30 x 52 x 3,6 mm. Das Produkt lässt sich leicht an verschiedene Industrieprodukte anpassen, beispielsweise Sicherheitskameras, 5G 8K TVs und HD-Konferenzterminals.

Weitere Vorteile des ZTE 5G Module ZM9000 sind ein extrem niedriger Energieverbrauch im Standbymodus und eine große Auswahl an Schnittstellen. Im Dezember 2019 will ZTE das 5G Module ZM9000 für die kommerzielle Nutzung freigeben. Es wird breite Anwendung in den verschiedenen Bereichen der intelligenten Fertigung finden, darunter autonomes Fahren, Fernsteuerung, robotergesteuerte Instandhaltung, HD-Kameras, industrielle Gateways und Ölexploration.

ZTE leistet Pionierarbeit, um den 5G-Anwendungsbereich von der privaten bzw. familiären HD-Liveübertragung auf weitere Szenarien auszudehnen. Zu diesem Zweck bringt das Unternehmen verschiedene 5G-Endgeräte wie das ZTE Axon 10 Pro 5G, der ZTE 5G Indoor Router MC801 und das ZTE 5G Module ZM9000 auf den Markt.

ZTE hat über 30 serialisierte 5G-Lösungen entwickelt und mehr als 50 Demonstrationsprojekte in nahezu 20 Industrien implementiert, inklusive industrielles Internet, Big Video, Internet der Fahrzeuge, Medien, Energie, öffentliche Sicherheit, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Umweltschutz und Verkehrswesen. Aus strategischen Partnerschaften zwischen ZTE und mehr als 300 Industriekunden sind gemeinsame Serviceanwendungen hervorgegangen. In Kollaboration mit über 200 branchenführenden Produktanbietern wurden 5G-basierte Lösungen für unterschiedliche Industriezweige auf den Weg gebracht.

