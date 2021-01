PTC achève l'acquisition d'Arena Solutions

« Ensemble, Arena Solutions et Onshape fourniront une puissante solution CAO + PLM en mode pur SaaS pour répondre à cette évolution rapide vers le SaaS dans le domaine de la conception, du développement et de la fabrication de produits », a déclaré Jim Heppelmann, président et directeur général de PTC. « La solution combinée permettra aux fabricants d'améliorer la collaboration et d'accélérer l'innovation dans la « nouvelle normalité » créée par la pandémie mondiale. Avec nos solutions Creo ® et Windchill ® qui affichent une forte dynamique sur le marché traditionnel de la CAO et du PLM, et maintenant avec les solutions Arena™ et Onshape ® , leaders dans le domaine du SaaS, PTC est bien positionnée pour être un leader du marché du développement de produits aujourd'hui et pour les années à venir. »

D'après le cabinet indépendant d'analystes industriels Gartner, le marché global du SaaS devrait dépasser les 120 milliards de dollars en 2021. Alors que le marché du développement de produits réagit à la pandémie de COVID-19, les premiers adoptants ont pu tester les principaux avantages et bénéfices du SaaS, notamment en matière de transformation numérique.

Parallèlement à la finalisation de l'acquisition d'Arena Solutions, PTC a renforcé ses équipes dédiées au portefeuille de solutions SaaS, qui se compose désormais d'Arena, Onshape et de Vuforia®, la solution de réalité augmentée de PTC leader du marché. Cette nouvelle entité SaaS sera dirigée par Mike DiTullio qui reportera directement à Jim Heppelmann, PDG de PTC. Mike DiTullio a longtemps été directeur des ventes monde chez PTC. Jamie Pappas, fort d'une expérience commerciale de 25 ans au sein du groupe, a été promu pour lui succéder à ce poste. Jamie Pappas a dirigé avec succès les ventes en Asie, en Europe et, plus récemment, en Amérique du Nord.

« Le renforcement de nos équipes sur le business SaaS nous permettra de nous concentrer sur l'intégration de l'équipe Arena au sein de PTC et de tirer parti de l'immense talent et de l'expertise dont nous disposons dans l'ensemble de notre portefeuille SaaS », a poursuivi Jim Heppelmann. « Mike DiTullio a démontré sa capacité à mobiliser toutes les organisations pour stimuler la croissance, et je suis convaincu que dans ce nouveau rôle, il peut nous aider à tirer parti de notre position de leader en matière de technologie SaaS. Jamie Pappas est un chef des ventes expérimenté et accompli au sein de PTC, et je suis tout aussi confiant que la transition vers ses nouvelles fonctions se fera en douceur. PTC a la chance de disposer d'une équipe de vente et de direction aussi forte. »

Arena Solutions a terminé l'année civile 2020 avec environ 50 millions de dollars de revenus récurrents annualisés, reflétant une croissance à deux chiffres par rapport à 2019. PTC continue de s'attendre à ce que la transaction soit neutre par rapport à l'objectif de 365 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation de l'exercice 21 et à l'objectif de 340 millions de dollars de flux de trésorerie disponible de PTC (qui reflète la déduction d'environ 25 millions de dollars de dépenses d'investissement du flux de trésorerie d'exploitation) et qu'elle soit relutive pour l'exercice 22 et au-delà. PTC prévoit que la croissance de l'ARR pour son premier trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2020 soit proche du haut de la fourchette des prévisions. La direction actualisera les prévisions destinées aux investisseurs dans le cadre de la publication de ses résultats du premier trimestre fiscal, le 27 janvier 2021.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les événements et les attentes futurs, y compris l'effet de l'acquisition et de la nouvelle unité commerciale SaaS sur notre croissance et nos résultats financiers futurs, notamment le taux de rendement moyen et notre flux de trésorerie, la valeur attendue de la technologie acquise pour notre entreprise, l'adoption par le marché des solutions SaaS pour le développement de produits, et nos résultats financiers prévus pour le premier trimestre 2021. Ces déclarations sont des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus, y compris que la technologie acquise pourrait ne pas fournir l'accès à de nouveaux clients et marchés que nous attendons si ces clients et marchés ne sont pas réceptifs à la technologie, ce qui pourrait affecter négativement nos résultats financiers et nos prévisions de croissance ; nous pourrions ne pas être en mesure d'intégrer la technologie acquise quand ou comme nous l'attendons, ce qui pourrait affecter négativement notre capacité à offrir des solutions SaaS supplémentaires quand ou comme nous l'attendons ; les clients pourraient ne pas adopter les solutions SaaS pour le développement de produits comme nous le prévoyons, ce qui pourrait affecter négativement nos résultats financiers et nos prévisions de croissance ; les employés clés d'Arena Solutions pourraient ne pas rester chez PTC, ce qui pourrait perturber l'activité d'Arena Solutions et notre capacité à intégrer et exploiter avec succès l'activité d'Arena Solutions ; nous pourrions encourir des coûts imprévus liés à l'intégration d'Arena Solutions, ce qui pourrait affecter négativement nos résultats financiers ; et d'autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par PTC auprès d'U.S. Securities and Exchange Commission.

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, Arena Solutions, Arena, Onshape, Creo, Windchill, Vuforia et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

