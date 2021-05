PTC annonce un changement au poste de directeur de la stratégie

Kathleen Mitford rejoint Microsoft ; Catherine Kniker promue au poste de responsable de la stratégie

BOSTON, le 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) annonce que Catherine Kniker a été promue au poste de vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie (EVP and Chief Strategy Officer), en remplacement de Kathleen Mitford qui quitte PTC pour rejoindre Microsoft en tant que « Corporate Vice President, Azure Marketing ».

« Rejoindre Microsoft est une excellente opportunité de carrière pour Kathleen. Nous nous réjouissons pour elle et sommes heureux qu'elle reste au sein de l'écosystème PTC. Nous avons hâte de travailler avec elle dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Jim Heppelmann, président-directeur général de PTC. « Au cours des 15 dernières années, Kathleen a joué un rôle déterminant, car elle m'a aidé à faire de PTC la société qu'elle est aujourd'hui. Même si sa contribution au développement de PTC me manquera, l'avoir à un poste de direction chez Microsoft ne fera que renforcer la relation forte et mutuellement bénéfique entre nos deux sociétés. Je ne pourrais pas être plus fier de Kathleen et je lui adresse tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière. »

PTC et Microsoft sont liés par une alliance forte et de longue date. « Kathleen apporte une vaste expertise en termes de stratégie cloud, de développement produit, de marketing et des besoins des clients. Nous sommes ravis de l'accueillir chez Microsoft », a déclaré Takeshi Numoto, Commercial Chief Marketing Officer chez Microsoft. « PTC est un partenaire précieux et nous sommes désireux de poursuivre notre collaboration. »

Au sein de chez PTC, Mme Mitford a occupé plusieurs postes de direction. D'abord responsable de l'équipe de la stratégie de marché et concurrentielle, elle a ensuite dirigé le groupe en charge des produits historiques de la société, y compris des efforts de recherche et de développement au niveau mondial. Plus récemment, en tant que vice-présidente exécutive et directrice générale de la stratégie (EVP and Chief Strategy Officer), Mme Mitford était chargée de superviser la stratégie de la société, le développement de l'entreprise, les alliances stratégiques, le marketing et les programmes universitaires. Mme Mitford a contribué à définir la stratégie de croissance de l'entreprise sur les marchés de l'Internet des objets (IoT), de la réalité augmentée (RA), et du SaaS. Mme Mitford est souvent invitée à prendre la parole et à défendre les initiatives visant à promouvoir l'inclusion, la diversité et la promotion des femmes dans le domaine de la tech. Elle a reçu plusieurs prix de leadership du Massachusetts Technology Leadership Council et du Manufacturing Institute.

Catherine Kniker succède à Mme Mitford au poste de directrice de la stratégie. Mme Kniker a d'abord rejoint PTC en 2016 en tant que « chief revenue officer » pour les segments IoT et RA de l'entreprise qui connaissent une forte croissance. Par la suite, elle prend la responsabilité des alliances stratégiques de PTC au niveau mondial, dont les alliances avec Microsoft, Rockwell Automation et Ansys avant de diriger le programme de développement et de croissance mondial de PTC avec, entre autre, l'acquisition d'Arena Solutions, la plus grande acquisition de l'histoire de PTC. Avant de rejoindre PTC, Mme Kniker a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, du développement d'entreprise, des ventes et du marketing chez Constant Contact, Syneron Candela et Genuity.

« Catherine a rejoint PTC à un moment clé de la transformation de notre entreprise et a apporté une contribution importante depuis lors », poursuit M. Heppelmann. « J'ai toute confiance dans ses capacités de leadership et je sais qu'elle s'adaptera sans problème à ses nouvelles fonctions. Je l'accueille en tant que membre de mon équipe de direction. »

