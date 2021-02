PTC beruft Mark Benjamin in den Vorstand

Benjamin ist derzeit CEO von Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN), einem Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Lösungen für große Unternehmen weltweit anbietet. Vor seinem Wechsel zu Nuance war Benjamin President und COO der NCR Corporation und President für Global Enterprise Solutions bei ADP.

„PTC ist klar führend in branchenbestimmenden Technologien wie industriellem IoT, Augmented Reality und SaaS", so Benjamin. „Es gibt eine klare Synergie zwischen meiner Erfahrung und der langjährigen Geschichte des Unternehmens im Bereich der Digitale-Transformation. Ich freue mich, in dieser bedeutenden Phase dem PTC-Vorstand beizutreten und meinen Beitrag zu den Innovationen zu leisten, die das Unternehmen in diesen Bereichen der transformativen Technologie vorantreibt."

Benjamin hat einen Bachelor-Abschluss in International Finance and Marketing von der University of Miami.

Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen – lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor – wir ermöglichen sie.

PTC.com @PTC Blogs

Medienkontakt

Unternehmenskommunikation

Libby Fink

[email protected]



Investorenkontaktstelle

Investor Relations

Tim Fox

[email protected]

PTC und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423826/PTC_Mark_D_Benjamin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg

Related Links

www.ptc.com



SOURCE PTC Inc.