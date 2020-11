PTC erweitert Führungsteam und ernennt Troy K. Richardson zum Eexecutive Vice President und Chief Operating Officer

In seiner neuen Funktion wird Richardson die Außendienstteams des Unternehmens leiten, darunter den globalen Vertrieb, das gewerbliche Marketing, den Kundendienst und den Kundenerfolg. Die derzeitigen Führungskräfte dieser Organisationen werden an Richardson berichten.

„Weltweit hat die jüngste Verlagerung hin zur Remote-Arbeit den Wert der digitalen Technologie in industriellen Umgebungen bewiesen und die Nachfrage nach den Angeboten von PTC verstärkt", sagte Jim Heppelmann, Präsident und CEO von PTC. „Troy ist ein ausgesprochen talentierter, einflussreicher, wachstumsorientierter Wirtschaftsführer und wir sind sicher, dass er eine unglaubliche Bereicherung dabei sein wird, unsere Ausführung zu optimieren und die erstaunliche Wachstumschance, die wir haben, voll auszuschöpfen. Ich schätze Troys ausgeprägtes Gespür für Kunden und seine stark kundenorientierte Ausrichtung sehr, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Jahren, wenn wir PTC in die Zukunft führen."

Während seiner herausragenden Karriere war Richardson in Geschäfts- und Vertriebsführungspositionen bei Oracle, IBM, NCR, Novell, HP und SAP tätig. Zuletzt war Richardson als SVP, Global Head of Sales und davor als SVP/GM des Unternehmens- und Cloud-Anwendungsgeschäfts von DXC Technologies, einem weltweit führenden unabhängigen IT-Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, tätig. In früheren Positionen hat er sich als zukunftsorientierte Führungskraft bewiesen; er leitete den Übergang zu Markteinführungen, hat Partner-Ökosysteme entwickelt und Kundenwertversprechen überarbeitet, um das Umsatzwachstum anzukurbeln.

„Ich freue mich ganz besonders, in diesem wichtigen Moment der Unternehmensgeschichte zu PTC zu kommen", so Troy Richardson. „PTC verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm, ein breites Portfolio innovativer Technologien und ein starkes Management-Team. PTC steht an der Schwelle zu einem neuen Kapitel seiner bemerkenswerten Geschichte, und ich freue mich darauf, an diesem neuen Kapitel mitzuwirken."

Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen – lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor – wir ermöglichen sie.

Pressekontakt

PTC

Corporate Communications

Greg Payne

[email protected]

Investorenkontaktstelle

PTC

Investor Relations

Tim Fox

[email protected]

PTC und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1330547/PTC_Troy_Richardson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg

Related Links

http://www.ptc.com



SOURCE PTC Inc.