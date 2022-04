PTC et ITC Infotech vont étendre leur alliance de 20 ans et accélérer la création de valeur client grâce à la transformation numérique et l'adoption du SaaS

Les entreprises vont combiner des experts PLM dans la nouvelle unité commerciale ITC Infotech

BOSTON et BANGALORE, Inde, 25 avril 2022 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) et ITC Infotech ont annoncé aujourd'hui un accord visant à accélérer les initiatives de transformation numérique des clients, axé sur l'adoption du logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) en tant que service (SaaS) Windchill® de PTC, leader du secteur. ITC Infotech fera l'acquisition d'une partie des services d'implémentation PLM de PTC et créera une nouvelle unité commerciale ITC Infotech, appelée DxP Services, qui regroupera des experts en services professionnels PLM des deux entreprises. Les deux entreprises travailleront ensemble pour fournir des services d'implémentation Windchill « en vol » à un large éventail de clients PTC existants, tout en permettant à un nombre croissant de clients de passer de leur implémentation existante, parfois hautement personnalisée, sur site, de Windchill à un SaaS de nouvelle génération et conforme aux meilleures pratiques.

Dans tous les aspects de l'entreprise, la transformation numérique et l'adoption du SaaS se sont généralisées, avec plus de la moitié de tous les logiciels commerciaux qui devraient être vendus en tant que SaaS cette année. Dans l'industrie manufacturière, la courbe d'adoption du SaaS s'accélère, en partie en raison de la pandémie de COVID. Pour répondre à ce besoin de marché émergent, PTC investit massivement pour apporter l'ensemble de son portefeuille de produits dans le cloud via sa plateforme SaaS PTC Atlas™. Grâce à ce nouvel accord, PTC et ITC Infotech rassembleront les professionnels des deux entreprises au sein d'une équipe unifiée dédiée à la création et à l'offre conjointe des outils et des méthodologies nécessaires pour accélérer une transition en douceur vers le SaaS.

« En tant que fournisseur mondial de solutions et de services technologiques, ITC Infotech partage un objectif commun avec notre partenaire PTC : permettre aux clients d'adopter le SaaS comme pierre angulaire de leurs stratégies de transformation numérique », a déclaré Sudip Singh, directeur général et PDG d'ITC Infotech. « Pendant plus de 20 ans, PTC et ITC Infotech ont formé une alliance éprouvée et de confiance au profit de nos clients mutuels. La création de DxP Services portera notre relation à un tout autre niveau et permettra aux clients de PTC de transformer la façon dont ils adoptent la technologie dans le lieu de travail distribué, sécurisé et agile du futur. »

ITC Infotech s'est associé avec succès à ses clients et les a aidés à transformer leur façon de consommer la technologie, notamment en adoptant le SaaS. La compréhension approfondie de l'innovation et de la valeur qui est réalisée à l'intersection de la technologie, du domaine et de l'industrie, en fait les partenaires de choix pour leurs clients. De plus en plus considérée comme l'épine dorsale de la transformation numérique, l'implémentation PLM pour les entreprises industrielles est l'une des compétences clés d'ITC Infotech, l'entreprise ayant réussi à réaliser des centaines d'engagements PLM mondiaux. Une telle expertise du domaine, la longévité de la collaboration entre les deux entreprises et le fait que de nombreux experts de l'implémentation PLM de PTC rejoindront DxP Services contribueront à assurer une transition en douceur pour les clients à mesure que la nouvelle unité commerciale commencera ses activités. Au fil du temps, DxP Services prévoit d'étendre la gamme de services qu'elle fournit.

« Depuis longtemps, la stratégie de PTC consiste à créer un écosystème de partenaires qui met à profit l'expertise et les capacités des intégrateurs de systèmes pour stimuler la transformation de l'entreprise et l'adoption de la technologie dans l'ensemble de notre clientèle mondiale », a déclaré Jim Heppelmann, président et PDG de PTC. « Avec ITC Infotech, nous créons une équipe spécialisée pour libérer le potentiel de notre activité de services Windchill et accélérer la capacité des fabricants à tirer parti des avantages du SaaS, tels que l'accessibilité, la sécurité et un coût total de possession inférieur. »

En accélérant davantage l'adoption par PTC du SaaS en tant que paradigme commercial, l'entreprise concentrera ses propres professionnels des services sur le leadership éclairé lié à la réalisation de la valeur du fil numérique. Les experts en services de PTC sont uniques dans leur compréhension de la valeur pouvant être créée à l'intersection des technologies qui orientent une stratégie de fil numérique d'entreprise : CAO, PLM, Internet des objets (IdO) et Réalité augmentée (RA). PTC appliquera cette expertise pour continuer à mener la transformation numérique dans l'ensemble de l'industrie manufacturière. PTC continuera de diriger les services d'implémentation pour les clients ayant des exigences uniques, telles que les protocoles de sécurité du gouvernement fédéral des États-Unis, tout en continuant à collaborer avec son écosystème mondial de partenaires pour stimuler les initiatives de fil numérique et permettre à davantage de clients de bénéficier des solutions SaaS de nouvelle génération de PTC dans l'ensemble du portefeuille technologique de l'entreprise.

« Ce nouvel accord avec ITC Infotech permettra à PTC de réaligner ses propres experts en services professionnels sur un rôle de leadership éclairé unique dans l'industrie en facilitant la transformation numérique des entreprises industrielles dans les domaines de l'ingénierie, de la fabrication et des services », a ajouté Jim Heppelmann. « PTC investit massivement dans les solutions SaaS de nouvelle génération dans l'ensemble de son portefeuille, et cette équipe d'experts élaborera les feuilles de route dont les clients ont besoin pour accroître la valeur qu'ils tirent de la technologie et leur permettre de redéfinir entièrement leur façon de travailler. »

Sous réserve des conditions de clôture applicables, la transaction devrait être finalisée au cours du 3e trimestre de l'exercice de PTC. La direction prévoit de discuter de l'impact attendu de l'accord sur les paramètres financiers et opérationnels de PTC au cours de sa conférence téléphonique sur les résultats du 2e trimestre de l'exercice, le 27 avril.

À propos d'ITC Infotech

ITC Infotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions adaptées aux entreprises pour aider les clients à réussir et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse l'expertise numérique, de solides alliances sectorielles et la capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises de tous les secteurs, comme les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme. ITC est l'une des entreprises leader du secteur privé en Inde et un conglomérat diversifié regroupant des entreprises de biens de consommation, de l'hôtellerie, du carton et de l'emballage, de l'agro-industrie et des technologies de l'information. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.itcinfotech.com/

À propos de PTC

PTC permet aux fabricants mondiaux de réaliser un impact à deux chiffres grâce à des solutions logicielles qui leur permettent d'accélérer l'innovation en matière de produits et de services, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accroître la productivité de la main-d'œuvre. En combinaison avec un vaste réseau de partenaires, PTC offre à ses clients une grande souplesse dans le déploiement de sa technologie pour faciliter la transformation numérique, et ce, sur place, dans le cloud ou via sa plateforme purement SaaS. Chez PTC, nous ne nous contentons pas d'imaginer un monde meilleur, nous le rendons possible. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ptc.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations sur la volonté des clients d'adopter des solutions SaaS pour leurs initiatives de transformation numérique, le développement de technologies et de méthodologies visant à accélérer la transition vers le SaaS, l'effet de la transaction sur les clients et la conclusion prévue de la transaction sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces risques comprennent les suivants : les clients peuvent être plus lents à adopter le SaaS que nous ne le prévoyons ou peuvent adopter des solutions SaaS concurrentes ; le développement de technologies et de méthodologies pour accélérer la transition des clients vers le SaaS peut ne pas se produire quand ou comme nous nous y attendons ; une perturbation importante pourrait survenir chez les employés ou les clients, ce qui les amènerait à mettre fin à leurs relations avec PTC ou ITCI ; et, la clôture de la transaction peut ne pas avoir lieu quand ou comme nous nous y attendons si les conditions de clôture ne sont pas remplies ou si la transaction est autrement résiliée. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels de PTC et les prévisions sont détaillés dans les rapports déposés par PTC auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans le dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q de PTC.

PTC, Windchill, PTC Atlas et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

SOURCE ITC Infotech