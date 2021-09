PTC et Volvo annoncent une collaboration en matière d'ingénierie numérique

- Fort d'une collaboration de longue date avec PTC, le groupe Volvo va étendre l'utilisation des technologies PTC.

- L'utilisation des technologies PTC permettra au groupe Volvo de mettre en place une continuité numérique pour stimuler la productivité à tous les niveaux de l'entreprise.

BOSTON, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) et le groupe Volvo ont annoncé aujourd'hui leur intention de renforcer leur collaboration autour de l'ingénierie numérique. Le groupe Volvo a décidé d'unifier ses plateformes CAO. Les produits PTC deviennent ainsi les principales solutions de CAO et de PLM utilisées au sein du groupe Volvo pour la conception de véhicules.

Cette solution de pointe, qui exploitera toutes les capacités du logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) Windchill® et du logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) Creo® de PTC, est conçue pour favoriser la collaboration entre les fonctions PLM et CAO du Groupe Volvo et augmenter considérablement la réutilisation des données produits numériques dans l'ensemble du groupe.

Le groupe Volvo, fabricant de camions, d'autocars et d'autobus, d'engins de chantiers et de moteurs marins et industriels, s'est lancé dans une stratégie de transformation de son architecture informatique. La consolidation de leurs plateformes PLM et CAO favorisera une meilleure exploitation des données produit à travers toute la chaîne de valeur.

« L'utilisation d'une seule plateforme PLM et CAO sera un élément clé de la transformation numérique de notre ingénierie », a déclaré Lars Stenqvist, CTO chez Volvo. « En s'appuyant sur ce socle, nous entrevoyons d'excellentes opportunités pour intégrer les solutions IOT et RA de PTC à notre stratégie de continuité numérique. »

En plus de transformer son processus d'innovation produit, Volvo Group cherche à façonner l'avenir de l'industrie du transport en proposant des solutions technologiques et des systèmes plus sûrs, plus propres et plus efficaces.

« En nous alignant avec PTC autour de la plateforme de CAO, nous travaillerons ensemble pour créer une capacité de premier ordre qui, selon nous, constituera un avantage concurrentiel pour les années à venir, alors que nous contribuons à façonner l'avenir des solutions durables de transport et d'infrastructures chez Volvo », a déclaré Lars Stenqvist.

« En travaillant ensemble vers une vision commune, nous avons pu apporter des améliorations importantes à la suite de produits PTC, et des améliorations importantes pour permettre au groupe Volvo de commercialiser d'excellents produits », a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO de PTC. « Nous sommes heureux d'être un partenaire de choix pour Volvo Group au sein de ses équipes de développement produits. L'approche d'ingénierie numérique que nous construisons ensemble servira d'exemple aux entreprises du monde entier. »

Le groupe Volvo contribue à un monde prospère par des solutions de transport et d'infrastructures en proposant des camions, des autocars et des autobus, des engins de chantier, des motorisations pour applications marines et industrielles, du financement et des services qui permettent à ses clients d'accroître leur temps de service et leur productivité. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner l'avenir des solutions durables de transport et d'infrastructures. Le groupe Volvo, dont le siège est à Göteborg, en Suède, emploie près de 100 000 personnes et se met au service de ses clients sur plus de 190 marchés. En 2020, le chiffre d'affaires net s'est élevé à environ 338 milliards de SEK (33,6 milliards d'euros). Les actions Volvo sont cotées au Nasdaq de Stockholm.

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

