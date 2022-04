PTC og ITC Infotech skal utvide sin 20-år lange allianse, sette fart på realisering av kundeverdi fra digital transformasjon, SaaS

Selskapene skal forene sine PLM-eksperter til en ny ITC Infotech forretningsenhet

BOSTON og BANGALORE, India, 25. april 2022 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) og ITC Infotech har i dag kunngjort en avtale om å sette fart på kundenes initiativer for digital transformasjon, med fokus på innføring av PTCs bransjeledende Windchill®-programvare for produktlivssyklusstyring (PLM) som en tjeneste (SaaS). ITC Infotech skal kjøpe en del av PTCs PLM-implementeringstjenester og opprette en ny forretningsenhet i ITC Infotech, kalt DxP Services, som vil kombinere eksperter fra PLM profesjonelle tjenester i begge selskapene. De to selskapene skal samarbeide om å levere 'in-flight' Windchill-implementeringstjenester for et bredt sett av eksisterende PTC-kunder, samtidig som de gjør det mulig for et økende antall kunder å flytte fra sin eksisterende, noen ganger høyst tilpassede lokale implementering av Windchill til neste generasjons beste praksis SaaS.

På tvers av alle aspekter ved virksomheten har digital transformasjon og SaaS-adopsjon gått i massene, med mer enn halvparten av all kommersiell programvare som forventes å bli solgt som SaaS i år. I produksjonsindustrien akselererer SaaS-adopsjonskurven, delvis drevet av COVID-pandemien. For å møte dette raskt voksende markedsbehovet, investerer PTC stort for å overføre hele produktporteføljen sin til skyen via sin PTC Atlas™ SaaS-plattform. Med denne nye avtalen vil PTC og ITC Infotech bringe sammen fagfolk fra begge selskapene til et enhetlig team dedikert til å skape, og i fellesskap tilby verktøyene og metodene som kreves for å fremskynde en smidig overgang til SaaS.

"Som en global leverandør av teknologitjenester og løsninger deler ITC Infotech et felles mål med vår partner PTC – å gjøre det mulig for kunder å omfavne SaaS som en hjørnestein i deres strategier for digital transformasjon," sa Sudip Singh, administrerende direktør og CEO i ITC Infotech. "PTC og ITC Infotech har en bevist og tillitsfull allianse dannet i løpet av et over 20 års samarbeid med tanke på våre felles kunder. Opprettelsen av DxP Services vil ta relasjonen vår til et helt nytt nivå og vil gjøre det mulig for PTC-kunder å endre måten de tar i bruk teknologi på på fremtidens fordelte, trygge og smidige arbeidsplass."

ITC Infotech har hatt et godt samarbeid med kunder og hjulpet dem med å transformere måten de bruker teknologi på, inkludert å omfavne SaaS. Selskapets dype forståelse av innovasjonen og verdien som realiseres i skjæringspunktet mellom teknologi, domene og industri, gjør dem til en ettertraktet partner blant kunder. I økende grad betraktet som ryggraden i digital transformasjon, er PLM-implementering i industribedrifter en av ITC Infotechs kjernekompetanser, og firmaet har med suksess levert hundrevis av globale PLM-engasjementer. En slik grundig domeneekspertise, langvarig samarbeid mellom de to selskapene og faktumet at mange PTCs eksperter på PLM-implementering vil slutte seg til DxP Services, vil bidra til å garantere en smidig overgang for kundene når den nye forretningsenheten starter driften. DxP Services vil over tid utvide spekteret av tjenester det tilbyr.

"Det har lenge vært PTCs strategi å bygge et partnerøkosystem som tar med ekspertisen og kapasiteten til systemintegratorer for å gjennomføre forretningstransformasjonen og teknologiadopsjonen i vår globale kundebase," sa Jim Heppelmann, president og CEO i PTC. "Sammen med ITC Infotech skal vi skape et spesialisert team for å frigjøre potensialet til vår Windchill-tjenestevirksomhet og sette fart på produsentenes evne til å realisere fordelene med SaaS, som tilgjengelighet, sikkerhet og lavere totale eierkostnader."

For ytterligere å akselerere PTCs omfavnelse av SaaS som et forretningsparadigme, vil selskapet fokusere på sine egne tjenesteeksperter på tankeledelse relatert til realisering av verdien til digital kommunikasjonsnettverk. PTCs tjenesteeksperter er unike i sin forståelse av verdien som kan skapes i skjæringspunktet mellom teknologiene som hjelper å gjennomføre bedrifts strategi for digital kommunikasjonsnettverk – CAD, PLM, tingenes internett (IoT) og utvidet virkelighet (AR). PTC skal bruke denne ekspertisen for å fortsette å gjennomføre digital transformasjon i produksjonslandskapet. PTC skal fortsette å lede implementeringstjenester for kunder med spesielle krav, for eksempel sikkerhetsprotokollene til USAs føderale myndigheter, samtidig som de skal fortsette å samarbeide med sitt globale partnerøkosystem for å gjennomføre initiativer for digitale kommunikasjonsnettverk og gjøre det mulig for flere kunder å dra nytte av PTCs neste generasjons SaaS-løsninger i selskapets teknologiportefølje.

"Denne nye avtalen med ITC Infotech lar PTC omstille sine egne profesjonelle tjenesteeksperter til en unik rolle som tankeledere i bransjen for å muliggjøre digital transformasjon for industribedrifter innen engineering, produksjon og service," la Heppelmann til. "PTC investerer tungt i neste generasjons SaaS-løsninger i porteføljen vår, og ekspertteamet vil utvikle veikartene som våre kunder trenger for å øke verdien de oppnår fra teknologi, og gjøre dem i stand til å fullstendig redefinere måten arbeidet utføres på."

Med forbehold om gjeldende avsluttende betingelser forventes transaksjonen å bli fullført i PTCs tredje regnskapskvartal. Ledelsen planlegger å diskutere den forventede innvirkningen av avtalen på PTCs finansielle og driftsmessige beregninger i løpet av sin andre regnskapskvartals inntjeningen den 27. april.

Om ITC Infotech

ITC Infotech er en ledende global leverandør av teknologitjenester og -løsninger, styrt av Business and Technology Consulting. ITC Infotech tilbyr forretningsvennlige løsninger for å hjelpe kunder med å lykkes og være forberedt på fremtid, ved å bringe sømløst sammen digital ekspertise, sterke bransjespesifikke allianser og den unike evnen til å utnytte sin grundige domeneekspertise fra ITC Groups virksomheter. Selskapet leverer teknologiske løsninger og tjenester til bedrifter i bransjer som bank- og finanstjenester, helsevesen, produksjon, forbruksvarer, reise og gjestfrihet, gjennom en kombinasjon av tradisjonelle og nyere forretningsmodeller som en langsiktig bærekraftig partner. ITC er ett av Indias ledende selskaper i privat sektor og et diversifisert konglomerat med virksomheter som spenner over forbruksvarer, hoteller, kartong og emballasje, landbruksvirksomhet og informasjonsteknologi. For mer informasjon, vennligst besøk: http://www.itcinfotech.com/

Om PTC

PTC gjør det mulig for globale produsenter å realisere en tosifret innvirkning med programvareløsninger som gjør dem i stand til å sette fart på produkt- og tjenesteinnovasjon, forbedre driftseffektiviteten og øke ansattes produktivitet. I kombinasjon med et omfattende partnernettverk gir PTC kundene fleksibilitet i hvordan teknologien kan distribueres for å gjennomføre digital transformasjon – på arbeidsplassen, i skyen eller via sin rene SaaS-plattform. Hos PTC vi ikke bare forestiller oss en bedre verden, vi skaper den. For mer informasjon, vennligst besøk: www.ptc.com .

Fremtidsrettede utsagn

Uttalelser i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta, inkludert uttalelser om kunders vilje til å ta i bruk SaaS-løsninger for sine initiativer for digital transformasjonsinitiativer, utvikling av teknologier og metoder for å fremskynde overgangen til SaaS, effekten av transaksjonen på kundene, og forventet gjennomføring av transaksjonen, er fremtidsrettede uttalelser som innebærer risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de anslåtte. Disse risikoene inkluderer: kunder kan være tregere til å ta i bruk SaaS enn vi forventer eller kan ta i bruk konkurrerende SaaS-løsninger; utviklingen av teknologier og metoder for å fremskynde kundenes overgang til SaaS vil kanskje ikke skje på forventet tidspunkt eller måte; betydelige forstyrrelser kan oppstå blant ansatte og/eller kunder, som får dem til å avslutte forholdet til PTC eller ITCI; og det kan hende at transaksjonen ikke blir avsluttet på forventet tidspunkt eller måte hvis vilkårene for å avslutte ikke er oppfylt eller transaksjonen avsluttes på annen måte. Andre risikoer og usikkerhetsmomenter som kan føre til at PTCs faktiske resultater avviker vesentlig fra de anslåtte, står detaljert fra tid til annen i rapporter innlevert av PTC til Sikkerhet-og utveklsingskommisjonen, inkludert PTCs siste årsrapport på skjema 10-K og kvartalsrapporter på skjema 10-K.

PTC, Windchill, PTC Atlas og PTC-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for PTC Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og andre land.

SOURCE ITC Infotech