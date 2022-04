PTC og ITC Infotech udbygger 20-årig alliance, øger kundeværdi af digital transformation og SaaS

Virksomhederne vil samle PLM-eksperter i ny ITC Infortech forretningsenhed

BOSTON og BANGALORE, Indien, 28. april 2022 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) og ITC Infotech annoncerede i dag en aftale med henblik på at øge den digitale transformation blandt kunderne, fokuseret på tilpasningen af PTC's brancheførende Windchill® product lifecycle management (PLM) software som en ydelse (SaaS). ITC Infotech køber en del af PTC's PLM implementeringsaktiviteter og skaber en ny forretningsenhed af ITC Infotech, som får navnet DxP Services og omfatter professionelle eksperter i PLM fra begge virksomheder. Sammen kommer de to virksomheder til at samarbejde om at levere 'in-flight' Windchill implementeringsydelser til et bredt udvalg af eksisterende PTC-kunder, mens man også gør et stigende antal kunder i stand til at flytte fra deres ofte meget specialtilpassede lokale implementering af Windchill til en next-generation, best-practice SaaS.

På i alle former for forretningsaktiviteter er digital transformation og Saas blevet mainstream, idet mere end halvdelen af alt kommercielt software ventes at sælges som SaaS i år. Inden for produktionsvirksomhed stiger kurven for SaaS-løsninger, delvist drevet af COVID-pandemien. For at opfylde dette hurtigt opståede behov i markedet investerer PTC i stor stil i at få hele sin produktportefølje op i clouden via sin PTC Atlas™ SaaS-platform. Med denne nye aftale bringer PTC og ITC Infotech fagfolk sammen fra begge virksomheder i et forenet team, der er dedikeret mod sammen at skabe og tilbyde de værktøjer og den metodologi, som er nødvendig for en bekvem overgang til SaaS.

"Som en global leverandør af teknologiydelser og -løsninger deler ITC Infotech et fælles mål med vores partner PTC – at kunne gøre kunderne i stand til at tage SaaS til sig som en hjørnesten i deres digitale transformationsstrategier," siger Sudip Singh, adm. direktør og CEO, ITC Infotech. "PTC og ITC Infotech har en tillidsfuld alliance, der i løbet mere end 20 år har bevist sin værdi til gavn for vores respektive kunder. Oprettelsen af DxP Services tager vores forhold til et helt nyt niveau, og gør PTC's kunder i stand til at transformere den måde, de anvender teknologi i fremtidens opdelte, sikre og fleksible arbejdsplads."

ITC Infotech har med stor succes indgået partnerskaber med kunder og har hjulpet dem med at transformere den måde, de forbruger teknologi på, herunder ved at anvende SaaS. Virksomhedens dybe forståelse for den innovation og værdi, som realiseres dér, hvor teknologi, domæne og industri mødes, gør den til dens kunders foretrukne partner. PLM-implementering for industrivirksomheder opfattes i højere og højere grad som rygraden i digital transformation, og det er en af ITC Infotechs kernekompetencer, idet virksomheden har afleveret hundredvis af globale PLM-projekter. En sådan dybde i den interne ekspertise, det lange samarbejde mellem de to virksomheder og det faktum, at mange PLM-eksperter fra PTC går med i DxP Services, hjælper med at give en glidende overgang for kunderne, når den nye forretningsenhed begynder sine aktiviteter. DxP Services forventer, at det vil udvide det sortiment af ydelser, som virksomheden tilbyder.

"Det har længe været PTC's strategi at bygge partnerøkosystemer, som bærer ekspertisen og kapaciteten for systemintegratorer med henblik på at drive anvendelse af forretningstransformation og teknologi i vores globale kundebase," siger Jim Heppelmann, adm. direktør, PTC. "Sammen med ITC Infotech skaber vi et specialiseret team, der skal sætte potentialet i vores Windchill serviceforretning fri og accelerere industrivirksomhedernes evne til at realisere fordelene ved SaaS, som f.eks. tilgængelighed, sikkerhed og lavere totale omkostninger for ejerskab."

Som et tegn på, at PTC i endnu højere grad betragter SaaS som et forretningsparadigme vil virksomheden fokusere sine egne serviceansatte mod tankelederskab, der relaterer sig til realisering af værdien af digital omstilling. PTC's services er unikke i deres forståelse af den værdi, der kan skabes i krydsfeltet for de teknologier, der driver en virksomheds strategi for digital omstilling - CAD, PLM, Internet of Things (IoT) og Augmented Reality (AR). PTC vil anvende denne ekspertise til fortsat at drive transformationen i hele fremstillingsindustrien. PTC vil fortsætte med at være førende inden for implementationsydelser til kunder, der stiller unikke krav, som f.eks. sikkerhedsprotokoller til USA's føderale regering, samtidig med at man fortsætter samarbejdet med sig globale partnerøkosystem for at drive initiativer med den digitale tråd, som vil sætte flere kunder i stand til at nyde godt af PTC's next-generation SaaS-løsninger i hele virksomhedens teknologiportefølje.

"Denne nye aftale med ITC Infotech gør PTC i stand til at omgruppere sine egne professionelle serviceeksperter til en unik tankemæssig førerposition i industrien, der gør det muligt at gennemføre digital transformation i ingeniørvirksomheder, produktions- og servicevirksomheder," tilføjer Heppelmann. "PTC investerer betydeligt i next-generation SaaS-løsninger i hele vores portefølje, og dette team af eksperter skal udvikle de planer, som vores kunder har brug for, for at øge den værdi, de kan realisere fra ny teknologi, og helt og holdent redefinere den måde, som arbejdet udføres på."

Med forbehold for gældende aftalebetingelser ventes transaktionen at være afsluttet i tredje kvartal i PTC's regnskabsår. Ledelsen vil i henhold til planen diskutere aftalens betydning for PTC's økonomi og drift ved sit investor- og pressemøde i anledning af resultatet for 2. kvartal den 27. april.

Om ITC Infotech

ITC Infotech er en førende global leverandør af services og løsninger inden for teknologi med fokus på konsulentydelser inden for forretning og teknologi. ITC Infotech leverer forretningsvenlige løsninger med henblik på at hjælpe kunder med at lykkes og være klar til fremtiden ved sømløst at sammenføre digital ekspertise, stærke branchespecifikke alliancer og den unikke evne til at anvende dyb intern ekspertise fra ITC-koncernens forretningsområder. Virksomheden leverer teknologiløsninger og -ydelser til virksomheder inden for brancher som bank og finansiel virksomhed, sundhed, fremstillingsindustri, forbrugerprodukter, rejse- og overnatning ved hjælp af en kombination af traditionelle og nyere forretningsmodeller som en bæredygtig partner på langt sigt. ITC er en af Indiens førende private virksomheder og et diversificeret konglomerat, der omfatter forbrugerprodukter, hoteller, karton og emballage, landbrug og informationsteknologi. For yderligere information, se: http://www.itcinfotech.com/

Om PTC

PTC gør globale fremstillingsvirksomheder i stand til at realisere tocifret værditilvækst med softwareløsninger, som gør, at de kan accelerere innovationen af produkter og ydelser, forbedre driftseffektiviteten og øge arbejdsstyrkens produktivitet. I kombination med et omfattende partnernetværk giver PTC sine kunder fleksibilitet i, hvordan dets teknologi kan anvendes med henblik på at drive digital transformation – i den fysiske virksomhed, i clouden eller via dets rendyrkede SaaS-platform. Hos PTC forestiller vi os ikke kun en bedre verden. Vi aktiverer den. For yderligere oplysninger, se: www.ptc.com.

