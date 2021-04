PTC propose deux nouvelles applications SaaS sur sa plateforme Atlas

« L'équipe d'Onshape a investi des années d'efforts dans la construction d'une plateforme SaaS de pointe, capable d'accueillir toute une série d'applications dédiées au développement de produits. Avec l'intégration de l'équipe au sein de PTC, nous avons été en mesure d'accélérer le développement de la plateforme Atlas et donc la stratégie SaaS de PTC. Les nouvelles applications Vuforia et Creo bénéficieront immédiatement de l'incroyable évolutivité opérationnelle et technique de l'architecture moderne et multi-tenants d'Atlas », déclare Andrew Kimpton, Vice President, PTC Atlas Development, PTC. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter de nouveaux niveaux de performance, de sécurité et d'efficacité, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de collaboration SaaS révolutionnaires, à l'ensemble du portefeuille PTC. »

« Grâce à la puissance d'Atlas, nous sommes en mesure de fournir aux utilisateurs de Vuforia un ensemble de fonctionnalités nécessaires aux déploiements de leur projet à l'échelle de l'entreprise, notamment avec la gestion des versions, du contenu, de la chaîne d'approbations qui aurait pris des années à se mettre en place sans Atlas », déclare Mike Campbell, Executive Vice President and General Manager of Augmented Reality chez PTC. « Nous sommes fiers de pouvoir proposer des solutions de réalité augmentée innovantes à nos clients et à notre réseau de partenaires. Atlas contribue à améliorer ces offres, et nous sommes impatients de pouvoir vous détailler une feuille de route des avantages liés à Atlas dans un avenir proche. »

De plus, Creo GDX sur Atlas offre les capacités de conception générative basées sur l'IA les plus avancées du marché de la CAO. « La parfaite intégration entre GDX sur Atlas et l'environnement CAO de Creo offre à nos clients un accès inégalé aux ressources informatiques élastiques nécessaires à la conception générative pilotée par l'IA », déclare Brian Thompson, Divisional Vice President and General Manager, CAD Segment, chez PTC.

Avec ces deux nouvelles offres disponibles sur la plateforme, PTC a mis à disposition sur le marché des produits dotés de riches fonctionnalités en un temps record.

