PTC Therapeutics anuncia lançamento do programa Global Talent Pipeline de 2022

SOUTH PLAINFIELD, Nova Jersey, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ: PTCT) anunciou hoje o lançamento do programa Global Talent Pipeline de 2022 da empresa, uma iniciativa global com duração de um ano, desenvolvida para oferecer aos universitários recém-formados oportunidades de trabalho de alta qualidade e do mundo real. Ao longo deste programa imersivo, os participantes recebem benefícios como mentoria, coaching de trabalho, aconselhamento de carreira e treinamento em desenvolvimento de liderança.

"Estamos orgulhosos de que o programa Talent Pipeline tenha oferecido experiências tão gratificantes aos bolsistas do programa Talent Pipeline e a nossos funcionários da PTC", disse Stuart W. Peltz, PhD, CEO da PTC Therapeutics. "Devido a seu sucesso, estamos muito felizes em continuar este programa inovador pelo segundo ano. Estamos entusiasmados em reunir um novo grupo de jovens profissionais talentosos para ingressar na família PTC e oferecer a eles uma rica oportunidade de utilizar sua educação para aprender e crescer."

O processo de seleção de bolsistas, o suporte ao gerente e as atividades práticas estão alinhados com o objetivo da PTC de atrair, desenvolver e reter os melhores e mais brilhantes talentos. O período de inscrição de 2022 começará em 11 de fevereiro de 2022, e o programa terá início em junho de 2022.

Sobre o programa Talent Pipeline

O programa Talent Pipeline de 2022 contará com aproximadamente 30 bolsistas para um programa de um ano de experiência de trabalho com bolsa. Alguns cargos exigirão que os participantes morem nas proximidades dos locais de pesquisa ou de fabricação da PTC em Nova Jersey e na Califórnia, e outros cargos serão remotos. Os bolsistas que se destacarem receberão um certificado de conclusão, uma carta de referência e serão avaliados para futuros cargos na PTC. Para mais informações sobre o programa Talent Pipeline, acesse https://www.ptcbio.com/careers/talent-pipeline-program-fellowship/.

Sobre a PTC Therapeutics, Inc.

A PTC é uma empresa biofarmacêutica global voltada para a ciência e dedicada à descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos clinicamente diferenciados que oferecem benefícios a pacientes com doenças raras. A capacidade da PTC de inovar para identificar novos tratamentos e comercializar produtos em todo o mundo é a base que impulsiona o investimento em um pipeline robusto e diversificado de medicamentos transformadores. A missão da PTC é oferecer acesso aos melhores tratamentos da categoria a pacientes que tenham poucas, ou nenhuma, opção de tratamento. A estratégia da PTC é alavancar sua sólida experiência científica e clínica e infraestrutura comercial global para proporcionar tratamentos aos pacientes. A PTC acredita que isso permite maximizar o valor para todas as partes interessadas. Para saber mais sobre a PTC, acesse www.ptcbio.com e siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.

