PTI uzavírá multiúvěrovou transakci v hodnotě dvou miliard dolarů

NEW YORK, 23. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Phoenix Tower International, LLC („PTI") prostřednictvím své španělské dceřiné společnosti (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), americké dceřiné společnosti (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) a chilské dceřiné společnosti (Phoenix Tower International Chile SpA) dnes oznámila, že změnila a přepracovala své nadřazené úvěrové rámce, aby je tak konsolidovala a rozšíla do jediné nadřazené zajištěné multiúvěrové transakce ve výši 2,0 miliardy dolarů pokrývající celou Severní a Jižní Ameriku.

Pozměněná transakce se skládala z následujících seniorních zajištěných úvěrů: (i) termínovaný úvěr ve výši 1.404 miliardy dolarů, (ii) termínovaný úvěr s odloženým čerpáním ve výši 540 milionů dolarů a (iii) revolvingový úvěr ve výši 56,0 milionů dolarů, které jsou všechny splatné v srpnu 2027 (tj. pět let). Výnosy z těchto úvěrů budou použity na: (i) splacení stávajícího zadlužení včetně souvisejících poplatků a výdajů a financování akvizice chilského portfolia bezdrátových věží od společnosti WOM S.A. („WOM"), (ii) financování budoucích požadavků na kapitálové výdaje a akvizice a (iii) financování požadavků na provozní kapitál.

V rámci chilské transakce získala společnost PTI od společnosti WOM za celkovou částku přibližně 930 milionů dolarů 2334 věžových stanovišť při uzavření transakce a dalších 1466 stanovišť, která mají být dodána do roku 2024. Společnost PTI se tak stala největším vlastníkem komunikačních věží v Chile a rozšířila svou globální působnost na více než 22.000 věží v devatenácti zemích.

Jako externí právní poradce věřitelů působila společnost White and Case LPP, jako externí právní poradce společnosti PTI Locke Lord LLP.

Jako výhradní hlavní aranžér a výhradní bookrunner financování a výhradní finanční poradce akvizice vystupovala banka Scotiabank. Dalších 13 institucí působilo jako vedoucí manažeři, manažeři a účastníci a jako seniorní mandátní vedoucí aranžéři nebo mandátní vedoucí aranžéři vystupovaly následující banky: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank a N.A., MUFG Bank, Ltd.

O společnosti Phoenix Tower International

Po dokončení probíhajících transakci bude společnost PTI vlastnit a provozovat více než 22.000 telekomunikačních věží v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe a v Karibiku.

Společnost PTI byla založena v roce 2013 s cílem stát se předním poskytovatelem lokalit pro bezdrátové operátory na rychle rostoucích trzích po celém světě. Mezi investory společnosti PTI patří fondy spravované společností Blackstone a různí členové manažerského týmu. Společnost sídlí ve městě Boca Raton na Floridě. Další informace najdete na adrese www.phoenixintnl.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

SOURCE Phoenix Tower International