葡萄酒和烈酒品牌与龙舌兰酒品牌强强联手

全球著名的酒精饮料分销商Southern Glazer's Wine & Spirits（Southern Glazer's）今日宣布其已与引领烈性酒品牌所有权多元化的自主优质烈性酒品牌Lobos 1707签订全国结盟协议。 Tweet this

Southern Glazer's Wine & Spirits供应商管理副总裁Jennifer Chaplin评论道：“除拥有醇馥幽郁的酒液外，Lobos 1707“打造更大平台”的愿景与我们在促进和颂扬多元化方面的价值观也保持一致。“Lobos 1707团队认同我们的多元文化卓越中心是一个商业差异点，并认同我们不仅在组织内部而且在所有我们所代表供应商中对增强多元化和包容性的重视程度。我们期待携手合作，向更多消费者推出Lobos 1707优质龙舌兰酒和梅斯卡尔酒组合，并寻找新型创新方式，提升我们开展业务的多元化社区。

Southern Glazer's对多元化、平等性和包容性的承诺体现在各种内部工作场所、商业和社区项目中。例如，Southern Glazer's投资于多元化人才招募和培养，途径包括与瑟古德·马歇尔大学基金会（Thurgood Marshall College Fund）建立的合作关系，从而使公司能够接触该组织成员学校的实习生；以及能够提供员工网络和职业发展机会的C.H.E.E.R.S. to Diversity业务资源组。Southern Glazer's还通过哥伦比亚大学和美国葡萄酒和烈酒批发商联合会（WSWA）举办年度女性领导者项目，旨在提高女性领导者的地位。从商业角度来看，Southern Glazer's多元文化卓越中心已作出更多努力，识别和支持公司产品组合中黑人和少数民族拥有的葡萄酒和烈酒供应商，并且该公司采购团队已与全国少数民族供应商发展委员会（NMSDC）共同推出新供应商多元化项目。另外，Southern Glazer's还通过其慈善和社区外展项目，包括向公正司法倡议（Equal Justice Initiative）提供财政资助，以及通过领先的社会影响教育创新机构EVERFI资助一个项目，为佛罗里达州和得克萨斯州高中生提供多元化主题的在线教育课程，从而扩展其对多元化的承诺。Lobos 1707计划与Southern Glazer 's开展同步合作，以确定进一步扩大此类有意义举措的方法。

Diego Osorio解释道：“由于Southern Glazer's致力于多元化和包容性，因此与之结盟对我们来说非常重要。Lobos 1707的核心是团结，我们希望能够为那些没有资源表达意见的人提供支持。我们希望能激发变革、建立团结、弘扬个性和重视群体的重要性。Southern Glazer's有很强的家族价值观和与我们一致的承诺，我们期待与之合作，以使烈酒行业变得更具包容性。每个人在我们的平台都有一席之地，如果没有，我们将建立包容性更强的平台。”

勒布朗·詹姆斯表示：“对于Lobos 1707来说，建立一个让所有人均受欢迎的更大平台的承诺适用于我们所做的一切——从我们公司的领导层到我们与谁开展业务以及其间的每一个阶段。我们希望与拥有相同价值观的人和公司合作，并将多元化和包容性作为优先事项，尤其是在这个行业。”

Lobos 1707产品组合中的每款酒均反映墨西哥传统的蒸馏和陈酿工艺，并在西班牙Pedro Ximénez（PX）酒桶中熟成。Lobos 1707独特的酒桶陈酿工艺代表了从400年前开始施行的现代做法。专有配方和世界级产品创作出自墨西哥和西班牙酿酒大师之手。

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关于Southern Glazer's Wine & Spirits

Southern Glazer's Wine & Spirits是全球顶级的酒精饮料分销商，以成为一家多代家族企业而感到自豪。Southern Glazer's在美国44个州、哥伦比亚特区和加拿大均有业务。Southern Glazer's敦促所有零售客户和成年消费者负责任地营销、销售、供应和享用产品。有关更多信息，请访问：www.southernglazers.com。在Twitter和Instagram（@sgwinespirits）以及Facebook（Facebook.com/SouthernGlazers）上关注我们。

关于Lobos 1707

Lobos 1707是一家融合传统与创新的自主烈酒生产商。创始人兼首席创意官Diego Osorio受其同名祖先的启发，于2020年与首席执行官兼品牌建设者Dia Simms和传奇运动员兼文化偶像勒布朗·詹姆斯共同推出了Lobos 1707。勒布朗·詹姆斯和马弗里克·卡特是Main Street Advisors（MSA）投资小组的成员，该投资小组与Mezorio Spirits共同领导了对Lobos 1707的投资。Anthony Davis和Draymond Green也是借助MSA进行投资的投资者，此外还有Klutch Sports Group首席执行官兼创始人Rich Paul。Torch Capital加入让投资团队如虎添翼。 产品组合包括Lobos 1707龙舌兰酒Extra Añejo、Lobos 1707龙舌兰酒Reposado、Lobos 1707龙舌兰酒Joven和Lobos 1707梅斯卡尔酒Artesanal；所有这些优质产品都融入了历史、文化和家族传统。Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒在墨西哥Los Altos de Jalisco地区采收、蒸馏和装瓶，受到古今世界技术的影响，具有独特而高雅的风味。 Lobos 1707龙舌兰酒和梅斯卡尔酒以100%蓝色韦伯龙舌兰中酿造，使用Pedro Ximénez (PX)酒桶中熟成，再利用索来拉（solera）方法陈酿，最后进行装瓶。产品设计包括Osorio Family Coat of Arms和Agave Wind Rose Compass，代表西班牙和墨西哥文化的结合。部分收益将捐赠给墨西哥和美国狼群保护区。每个人都可以坐在桌前细味品尝Lobos 1707。





Lobos 1707

SOURCE Lobos 1707