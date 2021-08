Publication d'un nouveau livre blanc sur les centres de données All-Flash pour redéfinir les centres de données All-Flash

SHENZHEN, Chine, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Un livre blanc d'International Data Corporation (IDC) intitulé Moving Towards an All-Flash Data Center Era to Accelerate Digital Transformation, parrainé par Huawei, a été annoncé pour la publication du All-Flash Data Center, qui est le premier de l'industrie à décrire systématiquement le centre de données all-flash en termes de stockage, d'informatique et de réseaux. Il sert de référence et de guide crucial pour la construction de centres de données pour les entreprises qui cherchent à se transformer numériquement, visant à promouvoir la construction et le développement futur des centres de données tout-flash dans tous les secteurs.

La transformation et l'innovation des centres de données sont des tendances inévitables alors que nous entrons dans l'ère de l'intelligence. Suite à la mise à niveau des architectures informatiques d'entreprise, de plus en plus d'organisations investissent dans des technologies innovantes qui couvrent l'innovation en matière de données, l'agilité en temps réel, l'efficacité énergétique, la fiabilité et la gestion intelligente. Ces aspects représentent les nouvelles tendances pour des centres de données durables et tournés vers l'avenir.

Le livre blanc redéfinit le concept de centre de données tout flash comme un centre qui adopte des SSD pour au moins 90 % de sa capacité de stockage (couvrant les systèmes de stockage externes et le stockage intégré des serveurs), tout en offrant une densité et une fiabilité élevées, une faible latence et une efficacité énergétique. Le centre de données tout flash jouera un rôle important dans la promotion des entreprises et des applications numériques, et aidera les entreprises à maximiser la valeur de l'innovation en matière de données.

En outre, le livre blanc décrit la définition et le positionnement des centres de données tout flash sur la base des meilleures pratiques mondiales dans les secteurs de la finance, des transporteurs, de la santé, etc.

Le système tout flash n'est plus limité à certaines applications et charges de travail, et peut désormais être déployé pour répondre aux charges de travail critiques et à valeur ajoutée dans divers environnements.

Les politiques nationales et internationales sur la conservation de l'énergie verte ont été progressivement mises en œuvre dans la production et les opérations des entreprises. Un centre de données tout flash est un choix intelligent et la prochaine étape du développement durable.

Les réseaux des centres de données évoluent vers des réseaux tout-IP. NVMe over Fabrics devrait être le catalyseur de l'innovation en matière d'architecture de transmission pour atteindre des performances plus élevées et simplifier la gestion O&M, notamment dans une architecture désagrégée de calcul et de stockage.

La transformation numérique pose de nouveaux défis aux entreprises, notamment ceux présentés par les données en temps réel L'infrastructure axée sur la mémoire est désormais un choix courant car elle offre une latence optimale pour les charges de travail et utilise des technologies de pointe telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond (deep learning). Ce type d'infrastructure fournit une forte concurrence des données à faible latence, parfaite pour l'expansion des charges de travail.

À l'avenir, l'infrastructure numérique évoluera pour devenir omniprésente et couvrir l'ensemble du cycle de vie des données. Le centre de données tout flash mettra en œuvre un déploiement inter-domaines tout au long du cycle de vie des données, offrant un O&M intelligent qui réduit les coûts de gestion et la complexité du centre de données, tout en offrant des performances unitaires et une fiabilité supérieures à celles des modèles alternatifs.

Le centre de données tout-flash utilise un stockage haut de gamme de série complète pour vous offrir un flash et une protection tout-scénario. Il convient à ceux qui cherchent à surcharger leurs besoins en matière de développement numérique et d'innovation scientifique et technologique. De plus, équipé d'un réseau de centre de données tout-IP et d'un O&M intelligent, le centre de données tout flash réduit l'empreinte du centre de données et la consommation d'énergie, vous aidant ainsi à réduire vos coûts énergétiques et à créer plus de valeur. En savoir plus sur la solution Huawei OceanStor All-Flash Data Center .

Pour télécharger le livre blanc, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/en/products/storage/form/2021/idc-white-paper?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ197501L&source=news&ic_content=all-flash%20data%20center_IDC%20white%20paper

SOURCE Huawei