Publication du guide d'information culturelle « COOL SHIGA » de la préfecture de Shiga

- Une culture traditionnelle nourrie par l'histoire -

OTSU, Japon, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- La préfecture de Shiga a publié un guide d'information culturelle intitulé « COOL SHIGA », afin de transmettre les divers attraits de la culture de Shiga aux étrangers qui visiteront cette région de l'ouest du Japon à l'avenir. Il présente des articles qui peuvent être consultés à partir de l'URL suivant du 30 mars.

https://en.biwako-visitors.jp/pamphlet/

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202103292932-O8-9fk8r8vC

Le château de Hikone, un atout culturel riche de 400 ans d'histoire :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI1fl_qahq4iwW.jpg

À propos de Shiga

La préfecture de Shiga est située presque au centre exact du Japon. La visite des temples et des sanctuaires, de l'ancienne route « kaido », des bâtiments historiques et des paysages de rue permet aux visiteurs de se faire une idée de la culture variée de Shiga.

Château de Hikone, vestige d'un paysage ancien

Le château de Hikone a environ 400 ans d'histoire depuis sa construction pour servir de résidence au clan Ii, le seigneur féodal « daimyo » qui gouvernait la région de Hikone pendant la période Edo (1603-1867). Bien que de nombreux châteaux japonais aient été brûlés lors de batailles ou démantelés, ce château est l'un des rares qui subsistent depuis leur construction il y a plusieurs siècles. Le tenshu (tour du château), le tsuke-yagura (tour de liaison) et le tamon-yagura (tourelles de salle) sont des biens culturels importants classés « trésors nationaux » d'une valeur culturelle et académique particulièrement élevée. Avec d'autres châteaux tels que le château de Himeji, classé au patrimoine mondial, il est connu comme étant l'un des cinq châteaux du trésor national du Japon.

Mur du château de 10 mètres de haut :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI2fl_Vb0C4qx4.jpg

Le jardin Genkyu-en du château de Hikone :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI3fl_P3GYf1kT.jpg

AKAZONAE, la vaillance de l'armure rouge du clan Ii

Photo 1 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI4fl_vgStDRKt.jpg

« Kacchu » fait référence à un ensemble d'armures et de casques portés pour se protéger au combat. Les troupes du clan Ii sont connues pour leur armure rouge vermillon caractéristique, portée depuis le chef du clan jusqu'au serviteur. L'uniforme d'armure rouge est connu sous le nom de « Ii no Akazonae » (lit. armure rouge du clan Ii). Il est resté inchangé tout au long de la période Edo (1603-1867), et le style Akazonae entièrement rouge a été transmis de génération en génération comme étant le symbole de troupes fortes.

NINJA : Les maîtres de la compétence et de la connaissance

Photo 2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI5fl_QOlIO8k3.jpg

La base de l'interprétation moderne est ce qu'on appelle les « shinobi » qui ont opéré dans les villages de Koka dans la préfecture de Shiga et d'Iga dans la préfecture de Mie de la période Muromachi (1336-1573) à la période Edo (1603-1867). Leur mission principale était de recueillir et de récupérer des informations en toute sécurité. Leur véritable mission était de rentrer chez eux sains et saufs avec des informations. Il s'agissait de groupes d'élite, possédant des compétences et des techniques de collecte d'informations qui dépassaient de loin les connaissances quotidiennes de l'époque.

Vous avez remarqué le ninja caché dans la photo du château de Hikone ?

Festival de Kabuki pour enfants de Nagahama Hikiyama

Parmi les nombreux festivals anciens de Shiga, l'un des plus anciens et des plus grands est le festival Nagahama Hikiyama qui se tient dans la ville de Nagahama depuis plus de 450 ans. Les chars ornés du festival ont été qualifiés de « musées en mouvement. » Le clou du festival se situe sur des scènes flottantes, où des enfants âgés de 5 à 12 ans jouent le kabuki.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202103292932/_prw_PI6fl_dt2YQ1h2.jpg

Plan : https://kyodonewsprwire.jp/img/202103292932-O7-DcnFG1xE

SOURCE Shiga Prefectural Government