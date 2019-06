Publicis Sapient annonce la nomination de John Maeda au poste de Chief Experience Officer

« John Maeda est l'un des penseurs les plus extraordinaires de notre époque dans le domaine de la conception et de la technologie. Il possède un palmarès exceptionnel en tant que leader en aidant les entreprises à repousser les limites de la créativité et de l'innovation afin de repenser leur métier et leur secteur d'activité », a déclaré Nigel Vaz, PDG de Publicis Sapient.

À ce titre, John Maeda rejoint le Creative Executive Collective de Publicis Groupe selon lequel le leadership créatif revêt plusieurs facettes et est structuré de manière à développer la large palette de créativité indispensable dans le monde moderne : une créativité dynamique concrétisée par des récits, des expériences et l'innovation.

« Publicis Groupe est une des seules entreprises au monde capables de connecter l'intégralité du parcours client par le biais de la créativité, où le récit rejoint l'expérience en tant que passerelle à la technologie, le tout, grâce aux données. Avec son expertise et son leadership en matière de création de liens entre la conception et la technologie dans le but de développer des produits, des services et des expériences plus puissants, John renforce considérablement notre capacité à créer des expériences signifiantes pour nos clients », a déclaré Nick Law, directeur de la création pour Publicis Groupe.

En tant que Chief Experience Officer, John Maeda établit un partenariat au plus haut niveau entre l'ingénierie et la conception, dissociant de manière non conventionnelle l'expérience du leadership créatif traditionnel, qui devient à présent rattachée au vice-président exécutif de l'ingénierie. Cette action puise dans la force de l'histoire de Publicis Sapient marquée par l'étroite synergie entre la technologie et l'expérience, et signale un futur profondément ancré dans la technologie et où la créativité est pleinement intégrée.

« Nous avons toujours pensé que la marque est l'expérience et que l'expérience est la marque et chez Publicis Sapient, nous avons consacré près de trois décennies à exploiter le pouvoir perturbateur de la technologie et de la conception pour aider nos clients à faire évoluer leur activité grâce au numérique. En fusionnant la stratégie et le conseil, l'expérience et l'ingénierie avec une culture pérenne fondée sur la résolution des problèmes par la créativité, nous sommes en mesure de nous associer avec nos clients pour identifier et libérer les moyens de créer de la valeur pour leurs propres clients et marchés », a déclaré Nigel Vaz, PDG de Publicis Sapient.

Outre de piloter la conception au plan mondial, John Maeda consacrera une partie de son temps aux questions relatives aux collaborateurs, en contribuant par son engagement envers l'inclusion et le développement des talents, des éléments essentiels au dégagement de valeur réelle pour nos clients.

« Nos clients constatent depuis longtemps la nécessité d'associer étroitement la technologie et les médias sans perdre ou dégrader le produit créatif. Durant son parcours, John Maeda a toujours encouragé la pensée inclusive comme la clé de l'excellence en créativité, ce qui coïncide exactement avec les piliers stratégiques de Publicis Groupe en matière de développement de nos talents et de notre culture », a déclaré Carla Serrano, directrice de la stratégie chez Publicis Groupe.

« Lorsqu'une technologie devient standardisée, la qualité de l'expérience devient le principal facteur de différenciation », a déclaré John Maeda. « Mais l'expérience ne peut pas être excellente si elle n'est pas associée à une technologie tout aussi excellente. Publicis Sapient apporte à ses clients des capacités d'ingénierie complètes conjuguées à sa riche histoire à l'avant-garde des technologies en matière de créativité, qui remonte aussi loin que les années 90, au moment où j'ai entendu parler de Publicis pour la première fois pendant ma période chez MIT. Aspirer à donner aux entreprises établies de toutes tailles les moyens d'offrir à leurs clients d'excellentes expériences pour résister aux grandes entreprises technologiques est en accord avec mes propres aspirations. Je suis impatient de voir l'impact que nous pouvons avoir et ravi de rejoindre cette formidable équipe multidisciplinaire. »

Avant de rejoindre Publicis Sapient, John Maeda était responsable mondial de la conception et de l'inclusion computationnelles chez Automattic. Il est membre du conseil d'administration de Sonos, du Smithsonian Design Museum et de Weiden + Kennedy, et est l'auteur de cinq ouvrages, dont le bestseller « De la simplicité ».

John Maeda est lauréat du National Design Award de la Maison-Blanche et du Disruptive Innovation Award décerné par le festival du film de Tribeca. Son travail est présenté dans la collection permanente du Museum of Modern Art. Il possède un diplôme en génie électrique et en génie informatique du MIT, un MBA de Arizona State University, ainsi qu'un doctorat de l'Université de Tsukuba au Japon, et a reçu trois doctorats à titre honorifique.

Avant de travailler chez Automattic, John Maeda a exercé les fonctions de partenaire de conception chez Kleiner Perkins et de président du comité consultatif en conception d'eBay, Inc. Il était auparavant enseignant chercheur permanent au MIT Media Laboratory et 16e président de la Rhode Island School of Design.

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient est un partenaire de transformation numérique qui aide les organisations établies à se doter de moyens numériques, tant dans leurs méthodes de travail que dans leurs services clients. Nous aidons à dégager de la valeur grâce à une mentalité de startup et à des méthodes modernes, en fusionnant la stratégie, le conseil et l'expérience client avec l'ingénierie agile et la créativité au service de la résolution des problèmes. En tant que pionniers du numérique forts de 20 000 employés et de 53 bureaux aux quatre coins du monde, de notre expérience dans les domaines de la technologie, des sciences des données et du conseil, et de notre démarche axée sur les clients, conjuguée à notre culture de la curiosité et du travail sans relâche, nous aidons nos clients à accélérer leur développement en concevant les produits et services véritablement prisés par leurs propres clients. Publicis Sapient est la plateforme de transformation numérique de Publicis Groupe. Pour plus d'informations, consultez le site publicissapient.com.

