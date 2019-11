Publicis Sapient considerada líder entre as agências globais de experiência digital

NEW YORK, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Publicis Sapient, centro de transformação digital do Publicis Groupe, anunciou hoje que foi nomeada líder pelo The Forrester Wave™: o relatório do quarto trimestre de 2019 sobre agências globais de experiência digital. A Publicis Sapient esteve entre as 14 provedoras de serviços selecionadas para participar desta avaliação.

Além de ser considerada como líder, o relatório destaca a Publicis Sapient como a provedora de serviços melhor classificada na categoria Oferta Atual. Segundo o relatório da Forrester, "A Publicis Sapient aborda a transformação com estratégia, design e engenharia" e "comparado com as outras provedoras de serviços avaliadas, a Publicis Sapient tem maior adoção por clientes e melhores avaliações de sua estratégia de experiência e insights do cliente, design da experiência, engenharia de produto e serviços de tecnologia".

"Sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos como líder pela Forrester. Acreditamos que este reconhecimento reflete as experiências digitais que criamos que permitem que nossos clientes excedam as expectativas de seus clientes", disse John Maeda, diretor de experiência da Publicis Sapient. "Pelo mesmo tempo quanto a Apple domina o design, temos calmamente criado experiências 'repletas de dados' para nossos clientes que combinam opiniões dos consumidores com novas tecnologias para agregar um valor comercial transformador".

The Forrester Wave™: o relatório do quarto trimestre de 2019 sobre agências globais de experiência digital ajuda profissionais de desenvolvimento e fornecimento de programas a selecionar o provedor certo para suas necessidades e declara: "Hoje e para sempre, uma experiência digital é o relacionamento completo que um cliente ou funcionário tem com sua empresa", e atualmente as "experiências digitais refletem e oferecem suporte a toda a jornada do cliente, seja diretamente por meio de autoatendimento ou indiretamente por meio de funcionários".

O relatório de autoria de Ted Schadler, vice-presidente e principal analista da Forrester, afirma: "Clientes de referência gostam da capacidade da Publicis Sapient de vincular iniciativas a uma transformação digital mais ampla e de promover parcerias profundas. Um cliente disse: 'eles realmente olham para as coisas a partir de uma perspectiva do valor do negócio e do valor do cliente para gerar impacto ao nosso negócio'". O relatório também afirma que a "Publicis Sapient é uma boa opção para empresas que necessitam de serviços de consultoria e transformação da experiência".

A Forrester avaliou todas as 14 provedoras de serviços em relação a 24 critérios, que foram agrupados em três categorias: Oferta Atual, Estratégia e Presença no Mercado. Cada provedora de serviços incluída na avaliação tem um portfólio de serviços de experiência digital, capacidade de entrega, presença global, capacidade de fornecimento, liderança de mercado e visibilidade. Para ver o relatório completo, visite publicissapient.com.

Sobre a Publicis Sapient

A Publicis Sapient é uma parceira de transformação digital que ajuda empresas consagradas a obter acesso digital, tanto na forma como trabalham, como na forma como servem aos seus clientes. Nós ajudamos a desvendar o valor através de uma mentalidade de startup, métodos modernos, estratégia de fusão, consultoria e experiência do cliente com agilidade e criatividade na resolução de problemas. Somos pioneiros digitais com 20.000 funcionários e 53 escritórios em todo o mundo, e nossa experiência em tecnologia, ciências de dados, consultoria e foco no cliente é combinada com nossa cultura de curiosidade e persistência, o que nos permite desenvolver os negócios de nossos clientes através da concepção de produtos e serviços que seus clientes realmente valorizam. A Publicis Sapient é o centro de transformação digital de negócios do Publicis Groupe. Para mais informações, visite publicissapient.com.

