Publicis.Sapient nomme Sarah Adam-Gedge au poste de directrice générale Australie

Adam-Gedge est une dirigeante reconnue forte de trois décennies d'expérience dans la direction de sociétés de conseil et de technologie sur le marché. Elle arrive d'Avanade Australia, où elle exerçait les fonctions de directrice générale et était auparavant associée directrice et vice-présidente des services commerciaux internationaux chez IBM. Elle a également occupé des postes de cadre chez PwC et Arthur Andersen. Adam-Gedge a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre de nombreux contrats de transformation digitale d'entreprise pour des clients tels que Treasury Wine Estates, NBN, Commonwealth Bank (CBA), Open Universities Australia, MMG, AGL Energy et Stockland.

La nomination intervient à un moment clé dans l'évolution de Publicis.Sapient en Australie, car ce dernier se développe pour répondre au besoin croissant d'un partenaire qui aide les clients à s'assurer qu'ils réussissent à réimaginer et transformer leur entreprise pour l'ère numérique. Adam-Gedge sera chargée de s'appuyer sur ces relations afin de créer une valeur exponentielle pour les clients en déverrouillant la croissance et en augmentant l'efficacité. Elle fera progresser la réputation de Publicis.Sapient sur le marché pour réaliser les initiatives de transformation des clients grâce à son association unique de technologie, de science des données, de créativité et de profonde expertise de l'industrie.

Adam-Gedge sera sous la responsabilité de Nigel Vaz, PDG de Publicis.Sapient International et responsable mondial de la transformation digitale d'entreprise chez Publicis Groupe. Elle rejoint l'équipe de direction internationale de Publicis.Sapient et travaillera avec la direction actuelle de Publicis.Sapient Australia.

« Sarah a un talent exceptionnel avec une solide réputation pour la construction et le développement d'entreprises australiennes. Son expérience et ses atouts dans les domaines de la technologie et du conseil, ses solides relations avec des dirigeants et sa réputation personnelle sur le marché font d'elle la personne idéale pour faire passer un nouveau cap à Publicis.Sapient en Australie et fournir une accélération aux affaires de nos clients en s'assurant qu'ils réussissent leur transformation pour l'ère numérique. Je suis enthousiasmé par l'expérience et la diversité des perspectives qu'elle va ajouter à notre équipe », a déclaré Nigel Vaz.

Sarah Adam-Gedge a commenté : « Je suis ravie de rejoindre Publicis.Sapient à un moment si important dans son évolution et contribuer à m'appuyer sur sa réputation afin d'aider les entreprises à se réinventer et se transformer pour suivre le rythme d'un monde en mutation rapide. En tant que membre de Publicis Groupe, avec son implication à l'égard de la créativité et de la technologie au service d'un engagement plus important avec les clients, je suis impatiente d'apporter ma contribution pour avoir un impact significatif auprès de nos clients. »

À propos de Publicis.Sapient

Publicis.Sapient, la plateforme de transformation digitale d'entreprise de Publicis Groupe, aide les clients à favoriser la croissance et l'efficacité et à faire évoluer leurs façons de travailler dans un monde où le comportement des consommateurs et la technologie catalysent le changement social et commercial à un rythme sans précédent. Grâce à 19 000 employés et plus de 100 bureaux dans le monde, notre expertise dans les domaines de la technologie, des sciences des données, du conseil et de la créativité nous permet d'offrir des initiatives de transformation complexes, qui accélèrent les activités de notre clientèle par la création des produits et services que leurs clients attendent. www.publicis.sapient.com.

