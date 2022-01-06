Публикация отчета компании Electric Capital за 2021 год

В 2021 году активность крипторазработчиков достигла исторического максимума

САН-ФРАНЦИСКО, 6 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Electric Capital сегодня опубликовала Developer Report 2021 года — отраслевой стандарт для понимания ситуации в экосистемах крипторазработчиков. Мы проанализировали почти 500 тыс. хранилищ кодов и 160 млн операций для издания Electric Capital Developer Report за 2021 год.

Активность крипторазработчиков достигла своего исторического максимума в 2021 году

2021 год стал перспективным для первого уровня, DeFi и всей блокчейн-экосистемы. Несколько ключевых показателей:

В 2021 году был достигнут исторический максимум: более 18 тысяч активных разработчиков в месяц В 2021 году число активных крипторазработчиков увеличилось на 65 % Пять крупнейших экосистем разработчиков — Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana и Bitcoin

Ethereum и Bitcoin продолжают расти

В 2021 году число разработчиков Ethereum и Bitcoin выросло на 42 % и 9 % соответственно. Ethereum по-прежнему имеет крупнейшую экосистему инструментов, приложений и протоколов, а сообщество разработчиков в 2,8 раза больше, чем во второй по величине экосистеме. Ethereum привлекает 20 % от общего числа новых разработчиков криптовалют и пользуется наибольшим спросом среди разработчиков, которые находятся в этой сфере более 4 лет.

Какие экосистемы растут наиболее быстрыми темпами?

Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana и Bitcoin — пять крупнейших экосистем разработчиков в 2021 году. Solana выросла в 5 раз, а более чем 4-кратный рост NEAR позволил ей стать 6-ой по величине экосистемой. В 2021 году Polygon, Binance Smart Chain и Cardano увеличили свои экосистемы более чем в 2 раза.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche и Terra растут быстрее, чем Ethereum в тот же момент своей истории.

Для получения более подробной информации рекомендуем ознакомиться с отчетом Electric Capital Developer Report за 2021 год.

Информация о компании Electric Capital

Electric Capital — одна из ведущих венчурных компаний на ранних стадиях развития Web3 и блокчейна. Мы инвестируем в криптовалюты, компании на основе блокчейна, финансово-технологические компании и торговые площадки. Наша команда основателей и создателей занимается компиляцией кода, анализом блокчейн-цепей, узлов профилей, обеспечением безопасности криптосетей и вносит свой вклад в работу криптовалютного сообщества. Годовой отчет Electric Capital Developer Report представляет собой отраслевой стандарт для понимания ситуации в экосистемах крипторазработчиков. Компания Electric Capital и ее основатели инвестировали средства в криптокомпании, такие как Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis и NEAR.

Контактная информация для прессы:

Maria Shen

(Мария Шэнь) [email protected]

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SOURCE Electric Capital