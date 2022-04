- Si compró acciones ordinarias de GTV y/o el valor de activos digitales denominado G-Coins o G-Dollars entre abril y junio de 2020, puede ser elegible para un pago de distribución del Fondo Justo de GTV Media Group

SEATTLE, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- JND Legal Administration anuncia que el 13 de septiembre de 2021, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ("SEC") emitió una orden que instituye y resuelve simultáneamente un procedimiento de cese y desestimiento contra los demandados GTV Media Group, Inc. ("GTV"), Saraca Media Group, Inc. ("Saraca"), y Voice of Guo Media, Inc. En la orden, la SEC encontró, que, desde aproximadamente abril de 2020 hasta junio de 2020, los demandados generalmente solicitaron a miles de individuos que invirtieran en la oferta de acciones comunes de GTV. La SEC encontró, además, que, durante el mismo período, GTV y Saraca ("las entidades G") también solicitaron a los individuos que invirtieran en la oferta de Activos Digitales. Según la orden, como resultado de estas dos ofertas de valores no registradas, cuyos ingresos fueron mezclados, los demandados recaudaron colectivamente aproximadamente 487 millones de dólares de más de 5.000 inversores, incluyendo individuos en los Estados Unidos. La SEC ordenó a los demandados el pago de 486.745.063 dólares en concepto de restitución, más intereses de demora por valor de 17.688.365 dólares y 35.000.000 dólares en concepto de multas civiles, por un total de 539.433.428 dólares, a la SEC. La SEC también creó el Fondo Justo, de conformidad con la Sección 308(a) de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, para que las sanciones pagadas, junto con la restitución y los intereses pagados, puedan ser distribuidos a los inversores perjudicados. Hasta la fecha, los demandados han pagado un total de 455.439.194,49 dólares. Cualquier fondo adicional recaudado de los demandados en virtud de la Orden se añadirá al Fondo Justo. El Fondo Justo ha sido depositado en la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("BFS") para su inversión.

Entidades G [Fechas de inicio y fin del periodo relevante (inclusive)]:

Acciones ordinarias de GTV [del 20/4/2020 al 2/6/2020]; y

al 2/6/2020]; y G-Dollars o G-Coins [del 1/4/2020 al 30/6/2020].

El 14 de octubre de 2021, la SEC nombró a Miller Kaplan Arase LLP como Administrador Fiscal. La SEC también nombró a JND Legal Administration como Administrador del Fondo (el "Administrador del Fondo") el 23 de noviembre de 2021. La SEC aprobó un plan para la distribución del Fondo Justo de GTV Media Group (el "Plan"). El plan está a disposición del público en www.GTVMediaGroupFairFund.com , y disponible en la página web de la SEC para este asunto en https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm .

Si compró uno o más de los valores enumerados anteriormente durante el(los) Periodo(s) Relevante(s) correspondiente(s) y desea que se le considere para tener derecho a una distribución del Fondo Justo de GTV Media Group, debe presentar un Formulario de Prueba de Reclamación ("Formulario de Reclamación") cumplimentado y firmado, incluyendo la documentación justificativa adecuada de sus compras y una certificación fiscal cumplimentada, al Administrador del Fondo antes de la Fecha Límite de Reclamación.

El Formulario de Reclamación está disponible en www.GTVMediaGroupFairFund.com . Puede presentar su Formulario de Reclamación online antes de las 11:59 p.m. PT de la Fecha Límite de Reclamación, siguiendo las instrucciones en www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim . También puede enviar su Formulario de Reclamación al Administrador del Fondo. Los Formularios de Reclamación deben tener un matasellos que no supere la Fecha Límite de Reclamación si se envían por correo de primera clase; y si no se envían por correo de primera clase, deben ser recibidos por el Administrador del Fondo antes de la Fecha Límite de Reclamación. Si no se presentan online, los Formularios de Reclamación deben enviarse a la siguiente dirección:

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

En el sitio web de distribución www.GTVMediaGroupFairFund.com se puede encontrar información adicional sobre el Fondo Justo de GTV Media Group, incluido el Plan de Distribución, la Notificación del Plan, el Formulario de Reclamación, los plazos pertinentes y otros materiales relacionados. Puede obtener información adicional o solicitar copias del Formulario de Reclamación poniéndose en contacto con el Administrador del Fondo en el teléfono gratuito 866-853-5013, enviando un correo electrónico a emailing [email protected] , o escribiendo a:

Para actualizaciones, consulte frecuentemente la página web www.GTVMediaGroupFairFund.com .

