Pullman Hotels & Resorts lanza campaña de marca global en alianza con el París Saint-Germain

PARÍS, 30 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Pullman Hotels & Resorts ha estrenado la campaña de marca The Art Of Pullman ("El arte de Pullman") en colaboración con una de las marcas futbolísticas más populares del mundo: el París Saint-Germain, socio oficial del programa de lealtad de estilo de vida de Accor ALL- Accor Live Limitless. La campaña global se inspira en la pasión de la marca por el arte y el diseño e interpreta distintas experiencias hoteleras de manera moderna, aspiracional y artística. La campaña celebra el poder del arte por medio de los jugadores del París Saint-Germain, y muestra a los estelares deportistas en una serie de episodios digitales.

La campaña, que se estrenará en las plataformas de redes sociales de Pullman, en su canal de YouTube y en el sitio web de Pullman durante agosto, contará con la participación de varias estrellas del París Saint-Germain, entre ellas Neymar JR, Kylian Mbappé, Ander Herrera, Mauro Icardi, Ángel Di María, Keylor Navas y Christiane Endler, quienes se disponen a inspirar y alentar a los espectadores a ampliar sus límites y pensar con creatividad.

"Pullman se esfuerza por diluir los límites entre el arte y la vida, y por ello es natural que estemos entusiasmados de lanzar un proyecto tan atractivo con el París Saint-Germain, que representa un espíritu compartido: ser maestros de su arte", declaró Lilian Roten, vicepresidenta global de Gestión de Marca de Pullman Hotels & Resorts. "En estos desafiantes tiempos, queremos inspirar a todas las personas a dedicar un momento para disfrutar el arte presente en los enfoques individuales de los jugadores del París Saint-Germain y alentar a los huéspedes de Pullman a pensar más en lo que les gustaría lograr, lo que los deja satisfechos y cómo ellos consideran y valoran el éxito".

"Estamos muy orgullosos de esta activación con Pullman Hotels & Resorts", comentó Marc Armstrong, director de Alianzas del París Saint-Germain. "Es la primera campaña importante en la que hemos trabajado con una de las marcas individuales del Accor Group después de una sólida primera temporada de nuestra alianza principal, donde se ha puesto el énfasis en el nuevo programa ALL – Accor Live Limitless. Existe una gran sinergia entre la marca Pullman y el club, como lo demuestra esta campaña #ArtofPullman, y estamos muy deseosos de trabajar con ellos en ésta y otras emocionantes campañas".

Además de la participación del París Saint-Germain, Pullman se complace en anunciar que el fotógrafo Brooklyn Beckham, un artista por derecho propio, ha contribuido con su toque creativo a la nueva campaña, en imágenes detrás de cámara. Beckham presentó a los jugadores del París Saint-Germain que filmó en una exclusiva serie de videos de la campaña.

"El arte desempeña un papel importante en mi vida y desde que tomé en mis manos una cámara por primera vez, me facilitó expresarme y amo cómo me permitió captar mi perspectiva", expresó Brooklyn Beckham. "Fue divertido participar en la nueva campaña de marca de Pullman con el París Saint-Germain. Espero que les permita a las audiencias ver a los jugadores a través de un prisma diferente".

El arte no es solamente para las paredes, es para la vida. Poniendo un gran énfasis en el dominio del arte de uno, la relación de Pullman con el arte contemporáneo se ha desarrollado en paralelo con la misión central de la marca: alimentar el espíritu empresarial. Pullman invita a los nuevos empresarios a liberar su potencial, conforme crean el ambiente ideal para despertar la creatividad. Como marca que tiene como motivación proporcionar una dinámica única de trabajo y diversión a sus huéspedes, Pullman se propone inspirar y alentar a los viajeros a lograr sus metas, ya sea en el campo de su preferencia o en el lienzo.

"Pullman comprende que sus hiperconectados huéspedes son instintivamente inquisitivos, que están motivados a ser creativos y quieren sentirse empoderados para ampliar los límites en su vida cotidiana", afirmó Steven Taylor, director de Marketing de Accor. "La nueva campaña 'El arte de' con el París Saint-Germain, que se concibió y produjo por nuestro director creativo Jean-Guilhem Lamberti y su talentoso equipo, da vida a la moderna perspectiva y al espíritu aventurero de Pullman a la hora de ofrecer una experiencia hotelera integral que resulte atractiva a los viajeros de mentalidad abierta y con visión de futuro".

El objetivo de la marca Pullman es estimular el cuerpo y la mente de sus huéspedes para garantizar que ofrezcan su mejor desempeño. Desde menús que estimulan el desempeño, ofertas de ejercicios físicos energizantes, experiencias dinámicas de comidas y bebidas, vida nocturna emocionante y de moda, y espectáculos de arte en vivo, los visitantes se pueden sentir completamente a gusto ya sea si están en un viaje de trabajo o de ocio. Esta nueva campaña de marca global provoca la curiosidad y estimula la mente de una forma que inspirará a los huéspedes a ampliar sus límites ya sea al quedarse en casa o al viajar y hospedarse con Pullman.

Acerca de Pullman

Pullman Hotels & Resorts marca un nuevo ritmo en la vida y los viajes globales, pues aporta una experiencia enriquecedora, energizante e inspiradora a nuevos empresarios. Pullman da la bienvenida a los huéspedes con el espacio que necesitan para concentrarse, trabajar y divertirse. Con visión de futuro, hiperconectado y con pasión por el arte y el ejercicio físico, Pullman conserva el espíritu aventurero y la ambición con mentalidad abierta que lo llevó a convertirse en una marca de viaje precursora hace más de 150 años. En la actualidad Pullman cuenta con más de 130 propiedades en destinos dinámicos y cosmopolitas en todo el mundo. Pullman es parte de Accor, un grupo líder de hospitalidad aumentada que ofrece experiencias únicas en 5000 hoteles y residencias en 110 países.

Acerca de ALL – Accor Live Limitless

ALL – Accor Live Limitless es un acompañante de estilo de vida diaria. ALL aprovecha y fortalece las marcas, los servicios y las alianzas ofrecidas por el ecosistema de Accor. ALL aporta valiosas experiencias y recompensas a sus clientes más involucrados, a la vez que les permite vivir, trabajar y divertirse, mucho más allá de su estancia, en casa y en todo el mundo. Gracias a esta rica propuesta de valor, Accor está dando vida a su estrategia de hospitalidad aumentada por medio de nuevas plataformas digitales, emblemáticas alianzas (tarjetas de crédito, movilidad, aerolíneas, entretenimiento con AEG, IMG, el París Saint-Germain) y plan de lanzamiento global para todos sus huéspedes y 64 millones de miembros de su programa de lealtad. ALL se convirtió en socio principal y patrocinador de la camiseta del París Saint-Germain al inicio de la temporada 2019/20.

Acerca del París Saint-Germain

El club de fútbol París Saint-Germain se fundó en 1970. Desde la adquisición del club por parte de QSI en 2011, se ha transformado hasta convertirse en uno de los principales clubes de fútbol y una de las principales marcas deportivas globales del mundo. El París Saint-Germain está unido con París, ciudad que está en el eje de la organización, con la filosofía de una ciudad única, un club único. Desde entonces el club ha ganado 18 trofeos en apenas siete años, y 43 en su historia, con lo cual se ha convertido en el club de fútbol más exitoso de Francia. El París Saint-Germain ha atraído a muchos grandes jugadores, como Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic y, actualmente, Neymar y Mbappé, ambos clasificados entre los mejores cuatro jugadores del mundo. La popularidad internacional del club nunca deja de crecer. Ahora es uno de los clubes más seguidos del mundo, y ha crecido desde cero hasta una comunidad de más de 90 millones de seguidores de redes sociales en apenas siete años. Ha abierto sedes internacionales en Doha, Nueva York y Singapur. El precursor club deportivo que ahora abarca el fútbol masculino, el fútbol femenino, el balonmano y el judo, añadió los deportes electrónicos en 2016. Tener una actitud de reciprocidad con la comunidad es fundamental para el club, que ha aumentado drásticamente la capacidad de su fundación para desarrollar programas grandes y eficientes. Entre numerosos proyectos, el proyecto Escuela Roja y Azul le permite al París Saint-Germain atender a jóvenes menos favorecidos.

FUENTE Pullman Hotels & Resorts

