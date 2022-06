Pulpex et ses partenaires commerciaux unissent leurs forces pour concevoir le futur de l'emballage durable

Lancement du film « Pulpex Home » à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

Le film dépeint un avenir pas si lointain où les marques de tous les jours sont emballées dans des bouteilles en papier

Une nouvelle technologie d'emballage en papier permettra de réduire la dépendance à l'égard du plastique

LONDRES, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- En s'associant à Pulpex, certaines des plus grandes entreprises mondiales de produits de consommation emballés (CPG) exploitent désormais le pouvoir de la collaboration pour développer une bouteille en papier largement recyclable et renouvelable. Diageo, Unilever, PepsiCo, GSK Consumer Healthcare, Castrol, The Estée Lauder Companies et Kraft Heinz conçoivent et testent chacun des bouteilles en papier Pulpex pour certaines marques de leurs portefeuilles.