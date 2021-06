puls Market Research : Le classement européen des MBA 2021

La London Business School en première place

NUREMBERG , Allemagne, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- puls Market Research de Nuremberg a établi un classement de 20 écoles de commerce et universités européennes réputées. Le classement se concentre sur la réussite des diplômés des établissements respectifs, sur la base des données des années 2017 à 2019. Les critères suivants ont été pris en compte :

Salaire moyen des diplômés après la fin de leurs études

Taux d'emploi après l'obtention du diplôme

Ces deux critères ont été condensés dans un indice non pondéré.

Les informations requises ont été soit recueillies directement auprès de l'université par téléphone ou par e-mail, soit déterminées par d'autres médias au moyen d'une recherche secondaire. L'enquête a porté exclusivement sur les universités européennes : 20 institutions de neuf pays différents.

Le classement a permis à la London Business School de Grande-Bretagne de remporter la première place, notamment en raison de sa position de tête en ce qui concerne les salaires des diplômés. La deuxième position est également occupée par une institution du Royaume-Uni : l'Université de Cambridge (Juge) avec des salaires des diplômés presque aussi élevés. L'école de commerce espagnole Iese Business School réussit à s'assurer la troisième place sur le podium.

Légèrement derrière, l'IE Business School, également espagnole, obtient la quatrième place (ici, seules les données de 2017 et 2019 étaient disponibles). HEC Paris (France) suit en cinquième position. Derrière elle, l'IMD Business School (Suisse) occupe la sixième place, suivie de près par l'Université d'Oxford (Saïd), au Royaume-Uni, qui occupe la septième place. La Zurich Elite Business School, en Suisse, affiche les meilleures valeurs en ce qui concerne l'employabilité, ce qui lui vaut la huitième place. La Cranfield School of Management du Royaume-Uni suit en neuvième position. Enfin, la SDA Bocconi School of Management, en Italie, peut également s'assurer une place dans le Top 10.

À propos de l'étude de marché puls

Depuis plus de 25 ans, puls Marktforschung se concentre sur la garantie du succès commercial des entreprises par le biais d'études de marché orientées vers la mise en œuvre et les recommandations de mesures qui en découlent.

17 employés hautement qualifiés travaillent à la réalisation d'études de marché personnalisées. Chez puls, il n'y a pas de projet d'étude de marché sans recommandations concrètes pour de meilleures décisions et stratégies.

Le principe directeur du travail de puls est la promesse de performance « For Better Decisions ».. Un nombre sans cesse croissant d'entreprises nationales et internationales sont convaincues par le concept de navigation de marque développé par puls. Les acteurs mondiaux tels que Audi, Opel, Volkswagen, GORE-TEX, ZF Services ou BASF assurent leur croissance grâce aux études de marché personnalisées de puls, tout comme les entreprises de taille moyenne.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'étude de marché de puls à l'adresse suivante www.puls-marktforschung.de .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1531785/puls_Logo.jpg

