PUMA fecha acordo inédito com o Palmeiras e patrocina 23 atletas do futebol feminino

Para apresentar essas novas parcerias, a campanha da PUMA conta com a participação de todas as jogadoras patrocinadas, são elas: as goleiras Vivi, Karen e Jully; as defensoras Janaína, Samara, Stella e Thais; as laterais Isabella e Vitória; as meio-campistas Ary, Bia, Carla Nunes, Dóroty, Juliana Passari, Karla Alves, Maressa, Nicoly e Tefy; e as atacantes Bianca, Monica, Livyan, Lurdinha e Ottilia. As quatro atletas que não assinaram parceria, já possuem vínculo com outras marcas.