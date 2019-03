PUNK RAVE promeut « l'éveil des mentalités » lors de la Semaine de la mode à Shenzhen, en Chine

Lors de l'événement de Shenzhen, la styliste ZHI YI KIM a remis au goût du jour son style de création original, en y ajoutant des éléments chinois et cyberpunk, mêlés à une panoplie diversifiée de styles de création. D'après la styliste elle-même, les nouvelles créations présentées lors du défilé en Chine seront axées sur l'idée de « cesser de faire le mal, pour désormais faire le bien », avec pour objectif de guider et promouvoir un modèle de consommation tourné vers l'avenir, atteignant un équilibre culturel, environnemental, scientifique et technologique. À titre d'illustration, les gens étaient autrefois amateurs de fourrures animales véritables, mais ont plus tard réalisé l'impact négatif pour l'écologie et la nature à l'avenir, et la plupart d'entre eux ont abandonné les produits en fourrure authentique, pour promouvoir l'utilisation de fourrure artificielle en tant que substitut. Dans une démarche consistant à reconnaître cet éveil des mentalités, la styliste a choisi une scène faisant apparaître de nombreuses espèces animales dans son tout dernier LOOK BOOK, représentant les comportements du passé, et refusant de commettre à nouveau ces actes, afin de promouvoir un avenir meilleur. Le défilé se compose de deux parties : le passé et l'avenir. En comparant l'expression des visages et le langage corporel des mannequins du LOOK BOOK et de la styliste, le public observera que les mannequins expriment une grande confiance sur les photographies axées sur l'avenir, mais en revanche une grande douleur et compassion face à la scène faisant apparaître les nombreuses espèces animales.