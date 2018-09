PURE H: un grandioso progetto svizzero di auto sportiva alla GRAND BASEL

PURE H ha annunciato il suo progetto di super sport car alla fiera GRAND BASEL, dove i capolavori dell'automotive - espressioni esemplari di arte, design e lifestyle - si possono ammirare; un elegante complemento alle rinomate mostre internazionali Art Basel e Baselworld. "Sono molto lieto di poter partecipare alla prima della fiera ed offrire un arricchimento agli amanti delle auto sportive che hanno un forte senso estetico," dice il creatore di PURE H, che da esperto economista, quindi da fuori del settore, ha semplicemente seguito il richiamo del suo affetto : PURE H - passione oltre ogni ragione.

In cima alla visione di Rene Schmidli ci sono il design, la proporzione e l'armonia dell'estetica, come l'utilizzo di materiali raffinati, con la dovuta attenzione al fattore lusso così come alla possibilità di usare un tale veicolo quotidianamente. Ciò non ha nulla a che fare con una super car, che è unicamente concentrata sul superare i limiti tecnici esistenti.

Il concept si può ammirare alla GRAND BASEL nella forma di un modello in scala 1:4 meticolosamente dettagliato, in uno splendido libro di 80 pagine che esplora il veicolo in vari capitoli e nel video teaser che lo accompagna.

Parallelamente allo sviluppo del design, gli studi per il concept iniziale riguardo alla fattibilità tecnica e ai criteri di registrazione sono stati condotti con carrozzieri famosi. I modelli per una piccola serie, basati su un telaio in carbonio, esistono già, siano essi per una versione da pista o pilota elettrico omologato. Ciò ha potuto portare in vita la vision. PURE H: lunga vita al lusso sportivo nella perfezione del design.

