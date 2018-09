PURE H : un projet grandiose de voiture de sport suisse à GRAND BASEL

PURE H a annoncé son projet de super voiture de sport lors de la foire commerciale GRAND BASEL, où peuvent être admirés des chefs-d'œuvre de l'industrie automobile - des réalisations exemplaires du domaine de l'art, du design et du style de vie. GRAND BASEL vient compléter avec élégance les expositions de renommée mondiale que sont Art Basel et Baselworld. « Je suis très heureux de pouvoir participer à la première édition de la foire et d'offrir de quoi admirer aux amateurs de voitures de sport sensibles à l'esthétique », explique le créateur de PURE H, un économiste qualifié qui, bien qu'il ne fît pas partie de ce monde, a répondu à l'appel de sa passion - PURE H : la passion au-delà de la raison.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/739708/Pure_H_front_view.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/739709/Pure_H_side_view.jpg )

Le design, la proportion et l'harmonie des formes ainsi que l'emploi de matériaux nobles se trouvent au cœur de la vision de Rene Schmidli, qui accorde une attention particulière au luxe et à la possibilité d'utiliser un tel véhicule au quotidien. Cela contraste avec les hyper voitures dont l'objectif premier est de repousser les limites techniques actuelles.

Le concept sera présenté à GRAND BASEL sous la forme d'un modèle à l'échelle 1: 4 méticuleusement détaillé et reproduit dans un merveilleux ouvrage de 80 pages, ainsi que dans la bande-annonce vidéo qui l'accompagne.

Parallèlement à la phase de design, des études conceptuelles initiales portant sur la faisabilité technique et les critères d'homologation ont été menées en partenariat avec de célèbres constructeurs automobiles. Un modèle destiné à être produit en série limitée sur un châssis en carbone existe déjà, tant pour une version de piste que pour une version électrique de course homologuée. Le rêve pourrait alors devenir réalité. PURE H : vive le luxe sportif au design d'exception.

