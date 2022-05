Pure. intègre Natalie Rupp et lance un programme d'investissement réglementé en Europe

Pure. Invest offre des services par des professionnels de la gestion d'actifs vérifiés dans un éventail de marchés allant des actions au change et à la crypto. Les services comprennent la définition du profil de risque du client, de l'horizon prévisionnel et du rendement cible. Après avoir rempli un questionnaire sur les risques, le client sera dirigé vers les stratégies optimales qui conviennent à ses objectifs et à ses préférences. Le programme d'investissement Pure. n'a pas de coût fixe : la commission est un pourcentage du bénéfice généré chaque mois et le rendement est calculé en utilisant le système high-water mark (HWM).