Pure Storage anuncia o novo AIRI//S em parceria com NVIDIA

SÃO PAULO, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Pure Storage (NYSE: PSTG), pioneira em TI que fornece a tecnologia e os serviços de armazenamento de dados mais avançados do mundo, anunciou no Pure//Accelerate techfest22 o AIRI®//S, a próxima geração de sua infraestrutura completa AI-Ready (pronta para IA), desenvolvida em parceria com a NVIDIA. O AIRI//S fornece às empresas uma infraestrutura simples e sob demanda que acelera as iniciativas de IA em qualquer escala.

As empresas de todas as indústrias reconhecem o poder da IA para acelerar a inovação e obter vantagem competitiva com insights críticos para os negócios. Mas, a complexidade e rigidez da tecnologia da infraestrutura legada - tanto on-premise quanto na nuvem – ainda é uma barreira para as empresas que procuram alcançar o compromisso com a ciência de dados baseada em IA. Diversas iniciativas de inteligência artificial acabam paralisadas pelas complexidades de uma abordagem "faça você mesmo", resultando em atrasos significativos. Em vez disso, a IA requer uma infraestrutura completamente nova para facilitar e agilizar a inovação e obter uma análise moderna e acionável.

Para atender a esta necessidade, a Pure Storage, em colaboração com a NVIDIA, lançou o AIRI em 2018, a primeira arquitetura referência de infraestrutura pronta para IA, criada com o objetivo de permitir que as empresas otimizem o uso e tempo de atividade e ampliem a capacidade de crescimento de seus investimentos em IA e ciência de dados sem complexidade.

Agora, a Pure anunciou o próximo passo dessa colaboração com a NVIDIA, com o lançamento do AIRI//S, alimentado pelo FlashBlade//S, sistemas NVIDIA DGX A100 e rede ponta a ponta, baseado nas plataformas de redes NVIDIA Quantum e Spectrum. O AIRI//S fornece às empresas uma infraestrutura de IA comprovada, simples e com capacidade de ampliação para todos os estágios do pipeline de dados de IA. É a primeira solução a incluir o novo e revolucionário FlashBlade®//S da Pure. O AIRI//S entrega avanços significativos em desempenho, densidade, eficiência de energia e escala sem interrupções, resultando no alinhamento ideal com os ganhos de paralelismo e desempenho de treinamento de IA líderes do setor que os sistemas DGX oferecem.

Desde que foi lançado, o AIRI já apoiou centenas de cargas de trabalho de IA em clientes que vão desde startups a departamentos de segurança nacional, até multinacionais de tecnologia multinacionais e todos os tipos de indústria orientada por dados.

Os benefícios críticos do AIRI//S incluem:

Fácil de usar : O AIRI//S pode ser configurado, implementado e gerenciado rapidamente e sem problemas como uma solução ponta a ponta para o pipeline de IA. O AIRI//S garante que as equipes de infraestrutura não sejam sobrecarregadas pelos crescentes requisitos de IA, enquanto as equipes de dados permaneçam produtivas e passem mais tempo fornecendo insights e menos se preocupando com sua infraestrutura.

: O AIRI//S pode ser configurado, implementado e gerenciado rapidamente e sem problemas como uma solução ponta a ponta para o pipeline de IA. O AIRI//S garante que as equipes de infraestrutura não sejam sobrecarregadas pelos crescentes requisitos de IA, enquanto as equipes de dados permaneçam produtivas e passem mais tempo fornecendo insights e menos se preocupando com sua infraestrutura. Desempenho em qualquer escala: O AIRI//S é otimizado fora da caixa para fornecer desempenho multidimensional para todos os estágios do pipeline de dados de IA, e pode ampliar perfeitamente o crescimento do armazenamento e as capacidades de computação de IA permitindo que as empresas iniciem suas jornadas de IA em qualquer escala e cresçam conforme necessário.

O AIRI//S é otimizado fora da caixa para fornecer desempenho multidimensional para todos os estágios do pipeline de dados de IA, e pode ampliar perfeitamente o crescimento do armazenamento e as capacidades de computação de IA permitindo que as empresas iniciem suas jornadas de IA em qualquer escala e cresçam conforme necessário. Plataforma ágil de IA : Conforme o cenário da ciência de dados IA e as exigências dos clientes evoluem, as empresas podem agora adaptar sua infraestrutura de IA para acelerar o tempo para obter vantagem competitiva com respostas mais rápidas às dinâmicas flutuantes do mercado.

: Conforme o cenário da ciência de dados IA e as exigências dos clientes evoluem, as empresas podem agora adaptar sua infraestrutura de IA para acelerar o tempo para obter vantagem competitiva com respostas mais rápidas às dinâmicas flutuantes do mercado. Infraestrutura de IA sustentável e eficiente: O AIRI//S é o primeiro a incluir o novo e revolucionário FlashBlade//S da Pure Storage, que permite uma infraestrutura de IA mais potente e de alto desempenho na mesma área de cobertura, proporcionando alta densidade, consumo de energia reduzido e eficiência inigualável do data center.

Além disso, com o Evergreen//Forever (antigo Evergreen Gold) e o Evergreen//One (antigo Pure as-a-Service), os clientes podem aproveitar tanto as assinaturas de infraestrutura moderna quanto as de armazenamento baseadas no consumo para gerenciar com eficiência seus investimentos conforme ampliam a infraestrutura de IA.

"As abordagens tradicionais para infraestrutura de IA frequentemente resultam em silos de servidores e armazenamento que ou são gastos em excesso de capacidade ou sugam a carga de trabalho de IA. Com foco na simplicidade e escalabilidade, o AIRI//S permite que as empresas no mundo inteiro otimizem o tempo para obter insights e aproveitem ao máximo seus dados com IA. Estamos incrivelmente entusiasmados em expandir nossa colaboração com a NVIDIA para fornecer a próxima geração de infraestrutura pronta para a IA", diz Amy Fowler, vice-presidente de Estratégia e Soluções do FlashBlade na Pure Storage.

"As empresas estão investindo em IA para aumentar os bons resultados, otimizar as experiências dos clientes e reduzir custos. Estes desafios complexos exigem uma pilha completa de computação integrada otimizada para IA, e o AIRI//S construído sobre os sistemas NVIDIA DGX fornece aos clientes uma infraestrutura modular empresarial de alto desempenho que se dimensiona facilmente à medida que estas demandas continuam a crescer", explica Charlie Boyle, vice-Presidente de sistemas DGX da NVIDIA.

O suporte ao NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage está planejado em futuras atualizações. A arquitetura inovadora do FlashBlade//S inclui hardware poderoso e modular, facilitando a introdução de mais inovações na plataforma AIRI//S que acompanham a evolução das demandas de IA.

