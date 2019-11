Pure Storage rinforza l'impegno nell'innovazione con il nuovo centro di ricerca e sviluppo a Praga

L'investimento segna l'espansione nella regione EMEA e potenzia l'innovation engine di Pure

MILANO, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Pure Storage (NYSE: PSTG), leader nella data solution che supporta gli innovatori nella costruzione di un mondo migliore attraverso i dati, ha ampliato la propria presenza globale con l'inaugurazione del nuovo Centro europeo di ricerca e sviluppo di Praga. L'iniziativa sottolinea l'ulteriore investimento dedicato alla regione EMEA e dimostra il costante impegno di Pure nell'innovazione.

Pure è nata sotto il segno dell'innovazione con un approccio che vede il cliente sempre al primo posto. Questo nuovo hub EMEA è stato progettato per dare impulso all'innovation engine di Pure ed accelerare ulteriormente il time-to-market.

In dieci anni Pure ha rivoluzionato il settore dello storage dando vita a soluzioni intelligenti, automatizzate e moderne impostando un solido percorso di crescita per il suo secondo decennio di attività. La visione della data experience moderna definita da Pure è gestita in cloud, basata su AI, in miglioramento costante e fruibile attraverso un modello flessibile in abbonamento che può essere implementato in ambienti ibridi.

Per l'apertura del nuovo Centro R&D di Praga, Pure ha collaborato con CzechInvest, un'agenzia locale specializzata nello sviluppo di investimenti che, supportata da enti pubblici, assiste aziende globali interessate a stabilirsi in Repubblica Ceca. La collaborazione di CzechInvest con esperti locali, le partnership con il mondo accademico e l'attenzione ai temi di ricerca e sviluppo sono stati importanti elementi di supporto per l'apertura del nuovo Centro.

Con la consapevolezza che il talento è disponibile in tutto il mondo e che l'innovazione si raggiunge in maniera più efficace grazie ad una forza lavoro diversificata, il centro sarà gestito con un approccio da startup per stimolare una cultura di inclusione, innovazione e centralità del cliente.

Il centro sarà guidato da Dan Decasper, General Manager di Pure1®, la piattaforma software basata su cloud della società. Commentando il lancio della nuova struttura, Decasper ha dichiarato: "Sono entusiasta del fatto che dopo dieci anni di attività abbiamo conservato lo stesso impegno nei confronti dell'innovazione che avevamo all'inizio. Abbiamo registrato una crescita impressionante e abbiamo sempre creduto nel reinvestire nell'acquisizione e nella crescita dei talenti. Abbiamo scelto Praga per la presenza di risorse qualificate e perché rappresenta un gateway verso il resto della regione EMEA".

Pure Storage

Pure Storage (NYSE: PSTG) aiuta le aziende moderne a trasformare i dati in un vantaggio di business. Le soluzioni Pure creano una data experience unificata che può adattarsi all'evolvere delle esigenze del cliente. Una delle società specializzate in enterprise IT a più rapida crescita della storia, Pure Storage aiuta i clienti a mettere a frutto i dati riducendo la complessità e i costi della gestione dell'infrastruttura che li supporta. Pure Storage fornisce una data experience moderna che crea un ambiente operativo comune attraverso più data center e cloud facilitando le operazioni per mezzo di API e di automazione intelligente basata su AI. Con perfomance nell'indice NPS, che la vedono classificata nel top 1% delle aziende B2B, Pure registra un numero sempre più ampio di clienti, che sono tra i più soddisfatti a livello globale.

SOURCE Pure Storage