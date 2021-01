PureCircle et Almendra règlent un litige de brevets américains

Les deux entreprises conviennent d'un règlement à l'amiable

SINGAPOUR, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- PureCircle et Almendra sont parvenus à un règlement à l'amiable dans un litige de brevets américains concernant les produits Steviarome® d'Almendra et leur utilisation.

Le 31 décembre 2020, PureCircle et Almendra ont décidé de résoudre volontairement le litige, toutes les plaintes et demandes reconventionnelles ayant donc été par la suite rejetées.

Dans le cadre du règlement, Almendra a signé un accord de licence avec PureCircle qui autorise l'entreprise de continuer à vendre ses produits aromatiques Steviarome® dans le monde entier. Toutes les autres modalités de l'accord demeurent confidentielles.

À propos de PureCircle

PureCircle est leader mondial de la production et de l'innovation dans le domaine des modificateurs de saveur et des édulcorants à base de stévia pour le secteur international de l'alimentation et de la boisson. PureCircle associe les progrès de sa recherche et de son développement dans une intégration verticale complète depuis la culture jusqu'à des ingrédients novateurs à base de stévia, de haute qualité et au goût savoureux.

L'entreprise collabore avec les agriculteurs qui cultivent ses variétés exclusives de stévia, et avec les entreprises de produits alimentaires et de boissons qui cherchent à améliorer leurs formulations faibles en calories et sans calories avec des ingrédients végétaux non OGM.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.purecircle.com.

À propos d'Almendra

Almendra est une entreprise privée qui fabrique des édulcorants naturels et des produits aromatiques qui est déterminée à répondre aux besoins de solutions de marques propres offrant de bons goûts naturels de l'industrie alimentaire et des boissons.

L'esprit d'équipe, l'innovation, la propriété intellectuelle et le savoir-faire de l'entreprise lui permettent de développer des solutions de pointe en matière de goût sucré et d'offrir des saveurs aux propriétés modulatrices capables de relever les défis complexes liés au goût des aliments et des boissons à teneur réduite en sucre.

Établie à Singapour, Almendra fabrique ses produits en Thaïlande et les vend à des clients du monde entier.

De plus amples informations sur la société sont disponibles sur le site www.almendra.com.

